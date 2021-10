RÉPRESSION CONTRE LES KABYLES

KABYLIE (SIWEL) — Le pouvoir algérien est en train de passer à la vitesse supérieure au delà de tout entendement, et cela par la multiplication des arrestations, interpellations des Kabyles en général, et des militants pacifistes du MAK particulièrement, avec un fait qui aggrave considérablement la situation, la perquisition de leurs domiciles sous les yeux terrifiés de leurs familles.

Dans un laps de temps très court, en l’espace de moins de 72 heures, des militants ont été visés par ce pouvoir terroriste. En l’occurrence, les personnes arrêtées sont : Madjid Aggad convoqué par la police coloniale d’Imceddalen, Chabane Mouloud arrêté au sein de son village après perquisition de son domicile, Nordine Arab l’ayant échappé bel mais dont ces terroristes ont fouillé son domicile de fond en comble. Cependant, pour cette fois-ci, les agents du pouvoir dictatorial algérien ont dû quitter illico presto la maison de Nordine grâce à la mobilisation des braves gens de son village Illilan qui sont rapidement intervenus pour faire cesser cette terreur de l’oppression. Illilan est un lieu symbolique de notre lutte puisqu’il est le village de notre frère Lounès Hamzi, arbitrairement incarcéré, depuis le 06/10/2020, dans les geôles de cette chose-horreur coloniale nommée Algérie.

Des pratiques complètement injustes, terrifiantes, et en dehors de toutes les normes du droit international, coïncidence ou non, cette avalanche d’arrestations interviennent juste après le grand rassemblement devant le siège de l’ONU à Genève (Suisse), ainsi que le dépôt de plainte auprès de la CPI. Ces initiatives semblent beaucoup déranger ce pouvoir corrompu, habitué à régler ses affaires en interne par la manipulation, le mensonge, l’arbitraire, et sûrement pas sur le terrain légal au vu et au su de tous.

Nous ne le savons que trop bien, il ne recule devant rien pour se maintenir aux manettes de cet État préfabriqué, et c’est ainsi que depuis des décennies, il n’a de cesse de mater ceux qui lui posent problème par les assassinats, l’appauvrissement, l’emprisonnement pour un oui ou pour un non, la répression dans le sang comme en avril 2001. Vous l’avez compris, il s’agit du peuple kabyle, vaillant, résistant, refusant de se soumettre et de mourir. Et pour cela, il paie encore et encore, il est puni pour son amour de la liberté, son attachement à son identité ancestrale.

Nous insistons sur le pacifisme qui est l’essence de notre combat, pour une Kabylie kabyle, libre, unie et prospère. Notre meilleure réponse est l’union entre Kabyles, la solidarité et une mobilisation maximale. Ensemble, nous n’allons jamais tomber dans le piège de la violence que ce pouvoir nous tend jour après jour. Cette mafia criminelle ne réussira jamais à plonger, à nouveau, la Kabylie dans les bains de sang qu’elle a connus. Stop, elle ne gagnera plus à ce jeu-là. Elle ne pourra plus sortir ses blindés contre nous, et dire ils les ont eus car ils les ont bien cherchés.

Le seul crime de tous ces gens incarcérés, de tous ces militants harcelés est seulement d’être Kabyles et de défendre leur kabylité. Nous sommes Kabyles et fièrement nous le scandons haut et fort dans les cieux de l’international, n’en déplaise aux ennemis de la Kabylie, touchée en son sein mais qui n’a pas dit son dernier mot !

Vive la Kabylie.

Vive le peuple kabyle.

SIWEL 022341 OCT 21