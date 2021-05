LA KABYLIE FACE À LA VOYOUCRATIE DU POUVOIR ALGÉRIEN

KABYLIE (SIWEL) — Le Mouvement pour l’Autodétermination de la Kabylie (MAK) met en avant le peuple kabyle et sa patrie pour contrer toutes les pratiques machiavéliques et destructrices du colonialisme algérien en Kabylie, mettre en échec sa politique d’assimilation et d’aliénation par l’arabisation et l’islamisation instaurée depuis 1962 dans le but de faire disparaître le peuple kabyle, et surtout pour faire triompher cette nation kabyle qui a résisté et qui résiste encore face à tous les envahisseurs. Somme toute, en finir avec le dernier colonisateur en Kabylie, le colonialisme algérien.

Plus d’un demi-siècle de répression et de déni, et durant lequel la Kabylie souffre toute seule, des agressions, des deuils et des déceptions. Tous ces malheurs sont l’œuvre cette Algérie inventée par la France coloniale. La Kabylie est confrontée à cette Algérie préfabriquée, haineuse et raciste. La Kabylie subit les affres du fascisme algérien et des attaques sanglantes et perpétuelles durant lesquelles les corps d’enfants de la Kabylie tombent sous les balles assassines du pouvoir criminel algérien. Des citoyens kabyles arrêtés arbitrairement et emprisonnés avec des dossiers vides par une justice algérienne injuste.

Pour le MAK, la liberté n’est pas un artifice ou un contrefait, mais un droit inaliénable. C’est un fondement principal pour l’existence de chaque peuple, la base même de la démocratie. C’est ce qui anime et guide les esprits libres, le repère des citoyens. C’est ce qui distingue les grandes nations des autres, les vrais pays des républiques bananières.

Le mouvement pour l’autodétermination de la Kabylie est le porte-parole de la nation kabyle, une voie vers la libération du peuple kabyle et une voix qui défend ses intérêts, son bien-être et ses droits d’une manière juste et pacifique.

Aujourd’hui, plus que jamais, le MAK est dans ligne de mire du régime criminel algérien qui use et abuse de tous les moyens afin de porter préjudice à ce mouvement populaire et libérateur. Il y a quoi du plus mal que de qualifier le MAK de « mouvement terroriste » ? Cette réaction du Haut conseil de sécurité (HCS), présidée par le chef de l’état algérien autoproclamé, Abdelmadjid Tebboune, nous renseigne sur le désespoir du régime colonial algérien face à la détermination du peuple kabyle à en finir avec sa tyrannie et sa voyoucratie.

Le Mouvement pour l’Autodétermination de la Kabylie (MAK) est un mouvement indépendantiste qui mène sa lutte pacifiquement depuis 2001, dans le cadre du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes Le MAK est le seul garant de la préservation des Kabyles en tant que peuple et de la Kabylie en tant que nation.

Vive la Kabylie libre et indépendante.

