D LWAJEB ASSIREM AS YILI

KABYLIE (SIWEL) — En ces moment tragiques que traverse la Kabylie, ceux et celles qui ne peuvent pas, ou ne veulent pas soutenir nos jeunes et manifester leur solidarité,.ces jeunes pacifiques qui portent la Kabylie dans le cœur subissent actuellement les pires des répressions policières et judiciaires, et ils risquent des lourdes peines de prison, ils sont accusés arbitrairement par une justice aux abois par des chefs d’inculpation criminels.

Je leur demande kabylement et fraternellement de ne pas donner de l’élan au pouvoir dans sa machination diabolique,

Quelles que soient nos divergences et points de vue différents, l’intérêt de la kabylie doit passer avant tout.

Aujourd’hui la kabylie que nous chérissons toutes et tous est en danger et à besoin de notre union, de notre solidarité et coopération.

Ces jeunes qui luttent pacifiquement pour la Kabylie et pour un avenir meilleur, un avenir de paix et de démocratie sont nos sœurs, nos frères, et nos enfants.

Nous avons le devoir de les secourir, de les défendre et protéger.

» Par l’union, vous vaincrez. Étouffez toutes les haines, éloignez tous les ressentiments, soyez unis, vous serez invincibles » – Victor Hugo

Kamira Nait Sid

SIWEL 281605 MAI 21