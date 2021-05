L’AFFAIRE DES 8 MILITANTS DU MAK PROGRAMMÉE AU NIVEAU DE LA CHAMBRE D’ACCUSATION COLONIALE LE MARDI 01 JUIN 2021

KABYLIE (SIWEL) — L’ Affaire des 8 militants pacifiques du MAK, incarcérés sous mandats de dépôt depuis le lundi 19 Mai 2021 est programmée au niveau de la chambre d’accusation de la cour coloniale de Vgayet pour le Mardi prochain 1 juin.

Rappelant que les 8 militants pacifistes du MAK ont été arrêtés le samedi 22 Mai 2021, puis mis sous garde à vue de 48h avec 8 autres militants qui ont été libérés avec contrôle judiciaire. Ces arrestations étaient de l’arbitraire, où des dépassements graves ont été enregistrés ce jour de leurs arrestations lors de la marche en hommage à Massin Uharun et de soutien au président du MAK.

Une affaire fantôme, avec un dossier vide pour un seul et unique motif: être amoureux de la Kabylie et défendre son peuple exposé au terrorisme algérien par biais de ses instances coloniales et ses forces d’occupation sur le territoire Kabyle.

À bas le colonialisme algérien, à bas l’injustice algérienne.

À vos côtés nos infatigables.

Vive la Kabylie et son glorieux peuple.

SIWEL 271600 MAI 21