INTERVENTION DE MASS FERHAT MHENNI: LA GRANDE MOBILISATION DU MAK ÉTAIT UNE RÉPONSE CINGLANTE POUR CEUX QUI DISENT QUE LES KABYLES SONT CONTRE L’INDÉPENDANCE

KABYLIE (SIWEL) — L’intervention du président du MAK et de l’Anavad, mass Ferhat Mhenni, qui a eu lieu dans la soirée d’hier, à l’occasion de la célébration des printemps kabyles, suite à une journée très riche en activité militante, caractérisée par de gigantesques marches organisées par le mouvement MAK, dans les différentes métropoles kabyles, réclamant l’indépendance de la Kabylie, a été une occasion pour dire que la grande mobilisation des indépendantistes qui ont envahi les rues des villes de Tizi-Wezzu, Vgayet et Tuviret était une réponse cinglante pour ceux qui disent que les kabyles sont contre le projet indépendantiste.

Mass Aselway a tenu à dire que le combat du MAK pour l’autodétermination du peuple kabyle est pacifique. Il a remercié ensuite tous ceux qui sont descendus dans la rue pour participer aux manifestations pacifiques d’hier afin d’appeler à l’indépendance de la Kabylie et à la liberté. Il a profité de cette occasion pour annoncer officiellement le début du vote pour l’autodétermination de la Kabylie qui s’étalera sur une période d’une année à partir d’hier. « Pour ce faire, une plateforme existe sur le net qui permettra à chacun dont les renseignements sont fiables et justes, après vérification, de participer au vote pour l’autodétermination de la Kabylie », a-t-il annoncé. Pour assurer la transparence de ce vote, il a appelé les journalistes, les instances internationales et mêmes les instances algériennes d’assister à ce vote dans les villages afin de superviser l’opération.

Mass Aselway a parlé également des raisons qui ont poussé le MAK à opter pour l’indépendance depuis 2016, il s’agit, pour lui, des expériences négatives des peuples qui ont opté pour l’autonomie telles que l’expérience du Nigéria, de l’Inde et de l’Ecosse qui ont poussé le mouvement MAK a passé de la revendication de l’autonomie de la Kabylie à la revendication de l’indépendance de la Kabylie. Un gouvernement provisoire kabyle est installé ensuite, il sera chargé d’élaborer une constitution kabyle qui sera plus tard soumise à un référendum.

Une TV Kabyle a été ouverte, un drapeau Kabyle a été choisi et une justice indépendante chargée de juger les crimes sera le futur projet. Parlant des martyrs du printemps noir de Kabylie, il a dit qu’on fera en sorte que leur noms ne seront pas oubliés et de vivre éternellement parmi nous et dans l’histoire de la Kabylie. Le 14 juin sera la journée nationale kabyle en hommage aux kabyles qui sont sortis en masse sur Alger pour revendiquer leurs droits le 14 juin 2001.

Dans son intervention Mass Asselway a réitéré son appel aux kabyles de boycotter les élections législatives prochaines organisées par le pouvoir coloniale afin d’assurer son dictat et sa mainmise sur la Kabylie.

Youva Amazigh

SIWEL 212245 AVR 21