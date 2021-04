L’APPEL CRIMINEL A L’EXTERMINATION DES KABYLES A L’ARME CHIMIQUE

ⴰⵏⴰⵠⴰⴷ ⴰⵇⵠⴰⵢⵍⵉ ⵓⵄⴺⵉⵍ

ANAVAD AQVAYLI UΣḌIL

GOUVERNEMENT PROVISOIRE KABYLE

PROVISIONAL GOVERNMENT OF KABYLIA

COMMUNIQUÉ DE LA PRÉSIDENCE DE L’ANAVAD

Le raz de marée populaire des indépendantistes kabyles, enregistré ce 20 avril 2021, dans les trois capitales régionales de Kabylie (Vgayet, Tuviret et Tizi-uzzu) a visiblement provoqué la colère de tous les racistes antikabyles.

L’un d’entre eux, un agent des services algériens établi au Royaume Uni où il s’adonne à une propagande mensongère à travers sa chaîne Youtube* (voir lien ci-dessous), vient d’appeler à exterminer à l’arme chimique, le peuple kabyle.

Malgré la gravité de ses propos dont il aura à répondre devant des juridictions internationales, il y a lieu de remarquer, que pour l’heure, il n’y a aucune réaction de la part d’Alger, ni de la classe politique algérienne.

L’Anavad condamne de toutes ses forces ce criminel et ses déclarations incendiaires et exige que les autorités algériennes prennent leurs responsabilités et s’en démarquent le plus vite possible.

Le MAK est une organisation politique, un mouvement de libération nationale pacifique qui prône, l’exercice du droit à l’autodétermination de la Kabylie, sur la base de la résolution 1514 de l’ONU du 14 décembre 1960.

Que l’on soit d’accord ou non, le duel avec l’Algérie est politique.

Après le boycott de toutes les présidentielles algériennes de ces vingt dernières années, la rupture est consommée entre les deux adversaires.

Le président de l’Anavad met en garde contre le recours à la répression pour résoudre une question nationale. Aucun terrorisme politique n’est de nature à éteindre la flamme de l’indépendance dans le cœur du peuple kabyle.

Il exige la libération de Messieurs Lounès Hamzi et Djamel Azaïm, tel que réclamé par les centaines de milliers de manifestants ce 20 avril.

Signé : Aksel Ameziane

Porte-parole de la Présidence du Gouvernement Provisoire Kabyle en exil

Le 21/04/2021

[*]https://www.youtube.com/watch?v=4-8b2uFAQx0

SIWEL 211655 AVR 21