CONDOLÉANCES DE LA COORDINATION MAK SUD AU PREMIER MINISTRE DE L’ANAVAD, MAS ZIDANE LAFDAL, SUITE À LA DISPARITION DE SON PÈRE

ⴰⴼⵔⴰⵏⵉⵎⴰⵏ ⵉ ⵝⵎⵓⵔⵝ ⵏ ⵢⵉⵇⵠⴰⵢⵍⵉⵢⴻⵏ

AFRANIMAN I TMURT N YIQVAYLIYEN

MOUVEMENT POUR L’AUTODÉTERMINATION DE LA KABYLIE

COORDINATION SUD

C’est avec une grande tristesse que nous venons d’apprendre le décès du père de notre premier ministre de l’Anavad Mas Zidane Lefdhel ( M.Youcef Lefdhel Village Ath Mensour_Tuvirett).

En cette douloureuse circonstance, le Bureau exécutif de la coordination régional sud du MAK en son nom et au nom du collectif militants de la région sud, présente ses sincères condoléances à notre militant, à sa famille et ses proches et nous les assurons de notre soutien et notre sympathie en ces moments difficiles.

Paix a son âme.

SIWEL 052230 AVR 21