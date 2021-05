ⴰⴼⵔⴰⵏⵉⵎⴰⵏ ⵉ ⵝⵎⵓⵔⵝ ⵏ ⵢⵉⵇⵠⴰⵢⵍⵉⵢⴻⵏ

AFRANIMAN I TMURT N YIQVAYLIYEN

MOUVEMENT POUR L’AUTODÉTERMINATION DE LA KABYLIE

COORDINATION EST

CONDOLÉANCES AU PREMIER MINISTRE DU G.P.K, MAS. ZIDANE LAFDAL« Un seul être vous manque et tout est dépeuplé », disait Jean Giraudoux. C’est avec un immense chagrin que nous avons appris l’affligeante nouvelle de la disparition du père de Mas. Zidane LAFDAL, Premier ministre du G.P.K.

En ces douloureuses circonstances, nous tenons à lui présenter, au nom des militantes et militants de la Coordination Régionale EST du M.A.K, nos condoléances les plus attristées, ainsi qu’à toute sa famille et proches.On tient à l’assurer de notre soutien, en ces moments difficiles, recevez Mas. LAFDAL, l’expression de notre profonde sympathie.

Que votre père repose en paix.

AD-ISGUNFU DI TALWIT DDA YUCEF.

SIWEL 052234 MAI 21