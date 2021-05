CONDOLÉANCES DE LA SECTION MAK ITALIA À MONSIEUR LE PREMIER MINISTRE DU GOUVERNEMENT PROVISOIRE KABYLE,L »ANAVAD, MAS ZIDANE LAFDAL

ⴰⴼⵔⴰⵏⵉⵎⴰⵏ ⵉ ⵝⵎⵓⵔⵝ ⵏ ⵢⵉⵇⵠⴰⵢⵍⵉⵢⴻⵏ

C’est avec une profonde émotion et tristesse que nous avons appris le décès du père de Mass Zidane Lafdal Premier Ministre de L’ANAVAD.

Au nom de tous les militants de la section MAK Italia, nous vous présentons nos sincères condoléances ainsi à votre famille et proches, on vous assurant notre soutien et solidarité en ce moment difficile.

A nessuter deg yillew ad issexfef fell-as akal.

Ad yesgunfu di talwit.

Murad At Hand Amezian.

05-05-2021

