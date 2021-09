COMMUNIQUÉ DE PRESSE: CONFÉRENCE DU MAK DU 24-09-2021

ⴰⵏⴰⵠⴰⴷ ⴰⵇⵠⴰⵢⵍⵉ ⵓⵄⴺⵉⵍ

ANAVAD AQVAYLI UΣḌIL

GOUVERNEMENT PROVISOIRE KABYLE

PROVISIONAL GOVERNMENT OF KABYLIA

COMMUNIQUÉ

Une conférence de presse a été organisée à Paris ce vendredi 24 septembre 2021, en matinée, par le Mouvement pour l’Autodétermination de la Kabylie afin de donner quelques éléments d’explication relatifs à la plainte pour génocide qu’il a déposée contre le président algérien Abdelmadjid Tebboune, son chef d’état-major, le général Saïd Chengriha et d’autres hauts responsables militaires algériens.

Le président du MAK et de l’Anavad (Gouvernement Provisoire Kabyle) est intervenu pour se recueillir à la mémoire des victimes de la Covid morts du fait du refus des autorités leur fournir de l’oxygène qui leur aurait sauvé la vie. Il s’est aussi recueilli à la mémoire de toutes celles et tous ceux qui ont été brûlés vifs suite aux incendies allumés par les militaires algériens. Il a qualifié ces feux criminels d’actes de guerre unilatérale contre le peuple kabyle pacifique et désarmé.

Il a eu une pensée pour les prisonniers kabyles, toutes tendances politiques confondues et exigé leur libération.

Il a indiqué dans son intervention liminaire, que cette plainte est historique et ouvre une nouvelle voie de salut pour les peuples minoritaires victimes de violations de leurs droits élémentaires. Et comme il a demandé une enquête internationale sur ce génocide et les évènements qui l’ont aggravé, il a conclu que cette plainte était de nature à pouvoir la déclencher. Enfin il s’est élevé contre la violence que vit la Kabylie, particulièrement depuis plusieurs mois avec des arrestations et des emprisonnements complètement injustifiés envers les militants et cadres du MAK et plus

généralement des militants kabyles.

Maître Gérald Pandelon a, quant à lui, confirmé la transmission, le 17 septembre dernier, de la plainte à la Cour Pénale Internationale de La Haye auprès de laquelle il est agréé.

Les deux intervenants ont ensuite, à tour de rôle, répondu aux questions des journalistes présents sur place ou via zoom.

À noter la présence du représentant de l’Assemblée Nationale Catalane, Ignasi Fortuny, qui a transmis un message de soutien de la présidence de cette assemblée au MAK et au gouvernement provisoire kabyle dans sa lutte pacifique. Ce fut aussi le cas du représentant kurde, Yagizay Fayik, qui a apporté son soutien et sa solidarité au peuple kabyle.

Plusieurs questions liées au dépôt de plainte au niveau de la CPI mais aussi sur la situation en Kabylie ont été posées durant cette conférence et ce fut l’occasion de revenir sur divers aspects de la

situation qui y prévaut.



Aksel Améziane

Porte-parole de la présidence de l’Anavad

Le 24-09-2021

SIWEL 260940 SEP 21