ARRESTATION ARBITRAIRE DES AVOCATS KADER HOUALI ET AISSA HAMCHACHE

ⴰⵏⴰⵠⴰⴷ ⴰⵇⵠⴰⵢⵍⵉ ⵓⵄⴺⵉⵍ

ANAVAD AQVAYLI UΣḌIL

GOUVERNEMENT PROVISOIRE KABYLE

PROVISIONAL GOVERNMENT OF KABYLIA

ⴰⴼⵔⴰⵏⵉⵎⴰⵏ ⵉ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵉⵇⵠⴰⵢⵍⵉⵢⴻⵏ

AFRANIMAN I TMURT N IQVAYLIYEN

MOUVEMENT POUR L’AUTODÉTERMINATION DE LA KABYLIE

COMMUNIQUÉ DE LA PRÉSIDENCE

Nous venons d’apprendre l’arrestation de Maître Kader Houali et Maître Aissa Hamchache qui se sont déplacés ce matin, 26 septembre 2021 au tribunal d’Aqvu pour assister huit indépendantistes kabyles lors de leur procès.

Ils ont été arrêtés immédiatement après leur sortie de l’enceinte de ce même tribunal par des policiers qui les ont reconduit à l’intérieur.

Le président du MAK et de l’Anavad, Ferhat Mehenni, condamne avec la plus grande fermeté cette énième violation des lois et des règles internationales en la matière et appelle à la libération immédiate de ces deux avocats mais aussi de tous les détenus d’opinion incarcérés et arrêtés illégalement. Il alerte l’opinion internationale sur les agissement de ce régime qui se donne le droit tuer, réprimer, emprisonner et brûler en toute impunité et ce au vu et au su de la communauté internationale que nous appelons à agir dans les plus brefs délais avant qu’un nouveau drame ne se produise.

Nous rappelons par ailleurs, que cette arrestation intervient deux jours seulement après l’annonce du dépôt de plainte pour génocide contre le président algérien Abdelmadjid Tebboune et le chef d’état major Saïd Chengriha lors d’une conférence de presse tenue à Paris par le Président Ferhat Mehenni et Maitre Pandelon chargé du dossier et ce devant la presse internationale.

Aksel Ameziane

Porte-parole de la présidence de l’Anavad

Le 26-09-2021

SIWEL 261501 SEP 21