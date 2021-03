VisioConférence de Ferhat Mehenni à Targa Uzemmur mardi 06 avril 2021

KABYLIE (SIWEL) — RDV LE 06/04/2021 À 19H00 KAB : SUIVEZ EN DIRECT LA VISIO-CONFÉRENCE DU PRÉSIDENT FERHAT MEHENNI À LA RÉSIDENCE UNIVERSITAIRE DE TARGA UZEMMUR, VGAYET, KABYLIE

La jeunesse kabyle persiste et signe quant à maintenir son rôle de locomotive de la société kabyle dans sa lutte pour la liberté et la démocratie.

Ainsi, dans le cadre de la double commémoration des Printemps kabyles de 1980 et 2001, la Coordination universitaire MAK de Vgayet organise une visio-conférence qu’animera le président du Gouvernement provisoire kabyle en exil (Anavad) et du Mouvement pour l’Autodétermination de la Kabylie (MAK), Mas Ferhat Mehenni, sous le thème « Kabylie : L’après-indépendance« .

Quand ? Mardi 06 avril 2021 à 19h00, Heure de Kabylie (UTC +1) soit 20h00 FRA et 14h00 QBQ

Où ? A la Résidence universitaire de Targa Uzemmur, Vgayet, Kabylie

En déclarant que « la volonté de l’indépendance de la Kabylie constitue une donnée permanente et irréductible de sa personnalité et de sa culture depuis la nuit des temps« , le président Ferhat Mehenni considère que le recouvrement incessamment sous peu par la Kabylie de sa souveraineté, perdue en 1857, est une chose acquise.

En se basant sur le fait que l’Histoire (rétrospective) est la science du changement, lors de cette conférence, Ferhat Mehenni apportera des éléments de réponse à l’exercice d’anticipation en caractérisant au plus juste la méthode et les enjeux de la prospective de la Kabylie libre et indépendante.

Il sera question d’anticiper le changement, voire la rupture puisqu’il s’agit du jalon ultime de la longue lutte du peuple kabyle dans la perspective d’enfin retrouver sa place dans le concert des Nations, en imaginant un continuum avec des évolutions observées par le passé et dans le présent.

La Kabylie aspire à sa liberté parce qu’il n’y a rien de plus avantageux pour un peuple que d’être maître chez-soi.

L’honneur aux braves Kabyles qui méritent le respect et la reconnaissance pour leurs sacrifices afin de préserver leurs valeurs, leur langue et leur identité.

Soyez au rendez-vous, pour échanger, débattre sur un sujet majeur : « Kabylie : L’après-indépendance ».

A suivre en direct sur la chaîne @TaqVaylit.TV avec retransmission en simultané par l’Agence kabyle d’information @Siwel.

