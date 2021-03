LA MARCHE EN SOUTIEN À CHÉRIF MELLAL EMPÊCHÉE PAR LA POLICE COLONIALE

KABYLIE (SIWEL) — Les centaines de manifestants venus, hier, des quatre coins de la Kabylie pour apporter leur soutien à la direction actuelle de la JSKabylie et à son président Chérif Mellal, sujet à une tentative de destitution par le clan d’Alger, à leur tête Yarichène, désigné, suite à la réunion, tenue la semaine dernière, par membres de la CSA et de quelques actionnaires du club, comme étant le nouveau président de la JSK , ont été empêchée par la police coloniale d’organiser une marche au niveau de la ville de Tizi-Wezzu.

Ainsi, les nombreux supporters et supportrices du club, des familles et des personnes adultes en majorité, réunis au niveau de la placette de la bougie, ont été empêchés de force d’organiser une marche vers le siège de lapréfecture par les agents de la police coloniale, en nombre impressionnant, qui ont procédé à l’arrestation de nombreux supporters, qui ont été ensuite conduits au commissariat de police avant qu’ils soient libérés dans l’après-midi, d’autres, venus par bus des régions de Bouzeguene, de Fréha, d’Azazga, de Bgayet et d’autres régions, ont été bloqués au niveau des nombreux barrages filtrants dressés sur tous les accès menant vers le chef lieu de la ville de Tizi-Wezzu.

Selon des sources, plusieurs bus qui transportaient des supporters ont été mis en fourrière. Déterminés, les supporters ont ensuite rejoints l’intérieur du siège de la JSK où ils ont rencontré Mellal qui a tenu à les remercier tous pour leur soutien et leur solidarité. Ce dernier s’est dirigé ensuite au commissariat central pour réclamer la libération des détenus interpellés. Dispersés dans le calme, les supporters, déterminé à défendre leur symbole de l’identité kabyle déstabilisé par le clan d’Alger et par le pouvoir colonial arabo-islamiste, se sont donné rendez-vous pour samedi prochain pour rééditer l’action.

Youva Amazigh

SIWEL 281000 MAR 21