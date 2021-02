UNE RANDONNÉE MUSCLÉE SUR LES HAUTEURS DE BOUKHELIFA ET DE TICHY !

TICHY (SIWEL) — Ce samedi 27 février 2021, les randonneurs du Sahel et les randonneurs de Tala Khaled ont eu droit à une randonnée musclée et agréable.



Le guide du jour Salem Dahdah nous a choisi cette sortie qu’on n’oubliera pas de sitôt.

Salem Dahdah est un artiste connu au niveau de la région d’Aokas. Il est le fondateur du groupe de la musique kabyle moderne « Isafen » qui a mis un album sur le marché.



La musique nous a accompagnés tout au long de cette virée, tout est musique et art dans la nature.

Le silence est une musique aussi.

Sound of silence.



Y-a-t-il une meilleure musique que celle des chants des oiseaux ?

Notre escapade a commencé depuis Taazibt nebeyou dans la commune de Boukhelifa. On a pas tardé à entamer une pente très rude, on a vraiment sué ! Heureusement qu’a chaque fois qu’on prenait de l’altitude, dame nature nous gratifiant par de véritables oeuvres d’arts. Des tableaux de peinture que les meilleurs peintres au monde trouveront du mal à imiter.

L’autre moment fort de cette aventure est lorsque on a plongé dans une forêt d’arbousier très dense, pour frayer le chemin on a du improviser, ramper,… c’était très difficile mais dès qu’on l’a traversée , un sentiment de fierté nous a envahis.



C’est le charme de la randonnée.

Tout ce qui est linéaire et facile est ennuyeux. C’est bien de se mettre au défi à chaque fois. C’est bien d’aller en deçà de ses limites.

On a droit à des montées d’adrénaline et d’excitement aujourd’hui.

On a observé une halte salutaire sur les hauteurs du village Izoumam où on a droit à des vues sublimes sur plusieurs villages de plusieurs communes (Tichy, Tizi N Berbère, Boukhelifa et Ait Tizi)

Notre région est vraiment belle !

La nature est généreuse avec nous !

La nature nous invite à chaque à la joie et à l’évasion!

La nature est multicolore et se sont les fanatiques qui se forcent à nous imposer une seule couleur « le noir »

La vie est belle.

Combien est belle notre kabylie !

Hafit Zaouch

SIWEL 281845 FEV 21