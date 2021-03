UNE GRANDE MARCHE EN SOUTIEN À LOUNÈS HAMZI À MAKOUDA

MAKOUDA (SIWEL) — Une manifestation a eu lieu à Makouda, commune relevant de la préfecture de Tizi-Wezzu, organisée, le vendredi dernier, pour réclamer la libération immédiate de Lounès Hamzi et de Djamal Azaim.

Pendant cette grande manifestation, devenue hebdomadaire, qui a drainé des centaines de militants indépendantistes, les manifestants, qui ont sillonné le boulevard principal de la ville de Makouda, ont scandé, en brandissant fièrement les drapeaux de la Kabylie, des slogans hostiles au pouvoir colonial et pour la libération de Lounès. Ainsi, des slogans tels que « assa azeka Lounès yella yella », « pouvoir assassin », « Libérez Lounès Hemzi » et des chansons révolutionnaires d’Oulahlou et de Ferhat ont retenti durant environ une heure de marche.

Durant cette manifestation, un algérianiste avec un drapeau algérien envoyé pour perturber la manifestation à été chassé de la marche par les militants kabyles, après des escarmouches qui se sont déclarées entre eux. De retour chez eux, après la fin de la marche, les militants indépendantistes de Vgayet, venus en force à Makouda pour exprimer leur soutien à Lounès Hamzi, ont été plusieurs fois arrêtés par la police coloniale algérienne.

Pour information, la mère du militants Lounès Hamzi a été hospitalisée aujourd’hui suite à sa maladie. Un autre rassemblement qui a drainé des dizaines de personnes a été organisé, hier, à Tichy, commune côtière relevant de la préfecture de Vgayet, pour réclamer la libération inconditionnelle des détenus d’opinion, entre autres, Lounès Hamzi, Djamal Azaim et Baba Nejar. Durant ce rassemblement des banderoles appelant à la liberté de conscience et pour la liberté de pensée ainsi que des posters du militant indépendantiste Lounès Hamzi, incarcéré injustement depuis le 06 octobre 2020 par le pouvoir colonial, à Koléa, ont été brandis.

Youva Amazigh

SIWEL 151530 MAR 21