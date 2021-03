MOULOUD FERAOUNE : 59 ANS APRÈS SON ASSASSINAT, CES ŒUVRES RESTENT PARMI CELLES QUI SONT LES PLUS LUES EN KABYLIE

KABYLIE (SIWEL) — Né le 8 mars 1913 à Tizi N’Hibel, un village situé dans la commune d’At Mahmoud, relevant de la sous-préfecture d’At Douala sise à Tizi Wezzu, Mouloud Feraoune est issu d’un couple de paysans pauvres qui ont eu huit enfants dont cinq seulement ont survécu. À partir de l’âge de sept ans, il fréquente l’école primaire de son village natal.

En 1928, il est boursier à l’école primaire supérieure de Tizi Wezzu, il est reçu ensuite au concours d’entrée à l’école normale de Bouzaréah à Alger en 1932, où il a fait connaissance avec Emmanuel Roblès. Il commence sa carrière d’instituteur à Taourirt Aden, village relevant de la commune de Mekla, après avoir réussi à décrocher son diplôme de l’école normale de Bouzaréah. En 1935, il est nommé instituteur à Tizi Hibel, où il épouse Dehbia dont il aura sept enfants.

En 1939, il écrit son premier roman intitulé Le fils du pauvre, un roman qui lui a permis d’obtenir le Grand Prix de la ville d’Alger. Dans ce roman, qui est une autobiographie de l’auteur, où le personnage principal c’est Fouroulou, surnom de l’écrivain lorsqu’il était enfant, Mouloud Feraoune nous fait plonger dans les profondeurs de la Kabylie, une région montagneuse et escarpée, où la vie est difficile pour les habitants. L’auteur nous décrit les us et les coutumes de la Kabylie, un endroit où la vie est simple et rustique, où les gens font avec les moyens dont ils disposent pour faire face à la dureté de la vie quotidienne avec dignité et fierté. C’est dans ce contexte que Fouroulou, l’écolier, va grandir. L’écolier studieux attend sa bourse pour aller faire ses études afin de sortir de la misère dans laquelle il vit avec sa famille, il fait face pendant son attente aux moqueries de ses amis bergers qui ne croient pas qu’il est possible d’avoir une vie meilleure. En 1946, Feraoune est muté à Taourirt Moussa Ouamar, dans la commune d’At Mahmoud. Il devient ensuite directeur du cours complémentaire de Larbaa N’At Irathen en 1952, puis en 1957, il quitte la Kabylie pour devenir directeur de l’école Nador de Clos-Salombier à Alger.

En 1951, il est en correspondance avec Albert Camus. Le 15 juillet, il termine La Terre et le Sang, ouvrage récompensé en 1953 par le Prix du roman populiste. Le roman raconte la vie d’un village kabyle qui voit d’un mauvais œil le retour d’un de ses enfants parti travailler dans les mines du Nord de la France. En 1957, il écrit Les chemins qui montent, un roman qui raconte l’histoire d’amour entre Dahbia, une chrétienne originaire d’Ighil N’Ezman et Amer le kabyle, caractérisée par des rencontres à la sauvette aux alentours de la fontaine du village. En 1960, il traduit les poèmes de Si Mohand Ou Mhand sous le titre de Les Poèmes de Si Mohand. Pendant la même année, Feraoune devient inspecteur des centres sociaux à Ben Aknoun, où il a été assassiné le 15 mars 1962 en compagnie de ses cinq collègues par l’OAS, accusés d’être pros indépendantistes. Ses œuvres Journal, L’Anniversaire et La Cité des roses sont éditées plus tard à titre posthume. Comme chaque année, un hommage lui sera rendu aujourd’hui dans son village natal.

Youva Amazigh

SIWEL 151455 MAR 21