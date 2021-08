UN POUVOIR GÉNOCIDAIRE, SANGUINAIRE CHERCHANT SUR QUI ESSUYER SES COUTEAUX …

KABYLIE (SIWEL)

La situation est très alarmante en Kabylie, des ravages qui entourent la terre ayant enfanté Dda Lmulud, Dda Lwennas, Benaï Ouali, Masin Uharun, la liste est longue. Une situation qui ne fait que se prolonger et aller de mal en pis, en commençant par la centaine de détenus incarcérés arbitrairement dans les geôles du pouvoir assassin algérien, puis allant de la crise sanitaire du COVID au manque impérieux de moyens, de places d’hospitalisation et surtout d’oxygène. Cela est constaté dans tous les hôpitaux de Kabylie. Mais le plus cynique, le plus terrible, c’est quand les Kabyles ont décidé de s’unir, de mettre la main à la poche pour se prendre en charge tous seuls, sans rien attendre de cette Algérie indifférente à leur devenir, en achetant des concentrateurs d’oxygène, des médicaments, du matériel médical et aménager les hôpitaux pour accueillir les malades, et que cette dernière, comme à son accoutumée, n’a pas manqué de leur mettre des obstacles.

Le pouvoir algérien, infâme, vil, s’est opposé, encore une fois, à l’union et la solidarité des Kabyles, cela les dérange, eux les assassins des 135 martyrs de 2001.

Cette infamie appelée à tort État, les Autorités, non contente de laisser la population à son triste sort empêche de surcroît les bonnes volontés de venir au secours des leurs, pire ils ont voulu récupérer les dons, les aides pour l’ensemble de leur pays fantoche. Cela serait comique si ce n’était pas aussi dramatique. Madame l’Algérie ne fout rien, n’investit en rien dans son système de santé mais fait tout pour briser la moindre initiative, bien pire, elle capte les dons à son avantage et décide qui doit les recevoir. Certains se démènent et d’autres récupèrent. Ce n’est pas aux Kabyles de pallier aux manquements de cet État défaillant, abonné à l’inconséquence. Qu’ils se débrouillent et que les Algériens se lèvent pour dénoncer leur abandon, par leurs gouvernants, aux mains de la Covid. Au lieu de taper sur les Kabyles qu’ils se bougent, qu’ils se battent, personne ne les en empêche !!! La voie est toute tracée.

Et voilà que la crise sanitaire n’est pas encore maîtrisée que des feux dans les quatre coins de la Kabylie se déclenchent à tout va, et non pas des feux normaux, non des incendies géants incontrôlables simultanés, des gigantesques flammes ravageant tout sur leur passage, des maisons, des forêts, des vies humaines, des animaux et des villages entiers.

Ces feux ont tué plus de 160 innocents, bébés, femmes, enfants, personnes âgées, des jeunes hommes et des jeunes filles à la fleur de l’âge, ce qui est une véritable tragédie, et pourtant malgré ce drame, il y a un bourgeon d’espoir, une lueur de vie et de renaissance, c’est celle de voir les Kabyles qui s’entraident, qui combattent avec un extraordinaire courage ces flammes, en dépit du manque de moyens, pour empêcher vaille que vaille des conséquences encore plus graves.

Grâce à leur abnégation, ils ont pu éviter un bilan bien plus lourd encore. Des jeunes sont morts en héros, calcinés par les flammes, d’autres sont brûlés gravement au 3ème degré, en définitive, des centaines de Kabyles, des centaines de familles sans abris, sans nourriture, meurtris dans leur chair et leur cœur…

Et comme si, cela ne suffisait pas, une affaire odieuse est venue ternir cette tragédie humaine, écologique, économique. Un jeune homme, Djamel Bensmaïl, paix à son âme, a été tué à Larbaâ Naït Irathen par des agents de la police coloniale algérienne et ce crime atroce a été imputé à la population de ce village. Toute cette machination n’a qu’une seule visée, salir le peuple kabyle et colère immense, c’est que ce meurtre abject a fait oublier, à beaucoup, les victimes des incendies infernaux touchant notre chère Kabylie. Oui, ces bébés, ces mamans, ces papas, ces fils, ces filles, ces grand-parents, tous morts du fait de la politique de la terre brûlée du régime pyromane algérien, à n’en pas douter. Ce pouvoir fidèle à ses habitudes de détournement d’opinion, n’a pas hésité encore une fois pour se faire oublier à changer l’angle de la caméra, à faire éluder les principales questions à se poser concernant ces maudits feux : Qui ? Quand? Comment ? Et pourquoi ?

Toutes les réponses mènent directement, sans aucune ambiguïté, seulement vers ce pouvoir criminel, assassin de Dda Lwennas, Djaout et bien d’autres.

Un régime illégitime, qui veut en somme faire incriminer des innocents, essuyer ses couteaux sur le dos de jeunes militants pacifiques n’ayant commis, eux, aucun crime. Crime s’il y a, c’est seulement celui d’un amour inconditionnel de la Kabylie.

Nous avons tous vu, entendu, l’histoire abracadabrantesque de Daḥduḥ, ce type de supercherie a été à nouveau utilisé, mais cette fois-ci, ils sont allés encore plus loin dans l’invraisemblable, en présentant des prétendus militants du MAK comme coupables de la situation de désolation en Kabylie, oui mais sans leur poser la moindre question, ni sur les feux, ni sur les victimes de ces feux, ni la mort de Djamel Bensmaïl. Avec quelles preuves peut-on les déclarer impliqués dans ces crimes, alors qu’avec tous les autres accusés, des questions basiques portant sur les feux et le meurtre ont été posées ? Bien évidemment, le pouvoir algérien colonial ne va pas chercher plus loin puisqu’il sait que c’est lui l’auteur de tous ces faits, et que justement c’est orchestré pour abattre les velléités d’indépendance d’une part grandissante des Kabyles. Il faut donc salir à tout prix le mouvement pour l’autodétermination de la Kabylie, le MAK, en le traitant de terroriste, de criminel. C’en est risible quand on sait qui est ici le véritable terroriste, qui n’a aucun scrupule à tuer, massacrer avec une barbarie sans nom. Le printemps noir, entre autres, est là pour en témoigner. La décennie noire algérienne n’est pas mal non plus !!!

Rusés comme ils le sont, ils savent qu’un Kabyle ne laissera jamais quelqu’un toucher son frère, c’est pour cela que les mafieux du pouvoir terroriste algérien, ont œuvré pour créer une détresse intense afin de faire diversion et mettre en place leur plan machiavélique. Oui pendant que la majorité du peuple kabyle est occupée à éteindre les feux, à se protéger, et surtout enterrer ses morts, il est plus aisé de fomenter des actions digne des pires fictions hollywoodiennes. Bande de criminels, un jour prochain viendra où, je l’espère, l’histoire vous jugera.

Mais car il y a un mais, vous n’arriverez jamais à manipuler le peuple kabyle, il est glorieux, conscient, mature et bien expérimenté dans vos jeux de manipulations futiles. Ce peuple est maître de son idéologie, il n’est pas facilement endoctrinable comme vous l’auriez souhaité. Vous vous êtes encore fourvoyés, vous pensiez faire croire à vos ignominies, même si pour le moment, certains croient à vos mensonges, la vérité finira par éclater, triomphante et magistrale !!! Et malheur à vous, vous n’aurez réussi qu’à renforcer l’union des Kabyles sur le chemin de leur liberté recouvrée…

Notre force est notre pacifisme, notre union et notre solidarité. Des mots que vous n’aurez jamais la joie et le bonheur, ni de comprendre ni d’atteindre, tant vous la seule chose qui vous caractérise, c’est la noirceur de l’âme !

Vive la Kabylie libre et indépendante qui renaîtra, un jour proche, de ses cendres…

Massensen AYLIMAS

SIWEL 192336 AOU 21