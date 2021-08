COMMUNIQUÉ DE GOUVERNEMENT PROVISOIRE KABYLE

ⴰⵏⴰⵠⴰⴷ ⴰⵇⵠⴰⵢⵍⵉ ⵓⵄⴺⵉⵍ

ANAVAD AQVAYLI UΣḌIL

GOUVERNEMENT PROVISOIRE KABYLE

COMMUNIQUÉ

Le Président algérien Tebboune et le Général Chengriha, lors de leur réunion avec leur « Haut Conseil de Sécurité » (HCS), tenue le Mercredi 18 août 2021, ont publié un communiqué irresponsable qui menace gravement l’avenir de la Kabylie et qui laisse présager des violations des droits de l’homme à grande échelle.

Dans ce communiqué, les deux hommes imputent les crimes abominables perpétrés en Kabylie par eux-mêmes, au Mouvement pour l’Autodétermination de la Kabylie (MAK), qui serait, paraît-il, en collusion avec des pays étrangers en l’occurrence le Maroc et Israël.

Au nom du MAK et de l’Anavad, le Président Ferhat Mehenni rejette dans le fond et dans la forme, globalement et dans le détail, toutes les allégations mensongères contenues dans ce communiqué. Il nie formellement l’implication du MAK dans les incendies criminels et dans l’assassinat du défunt Djamel Bensmail. L’Anavad a demandé auprès de la communauté internationale de diligenter une enquête impartiale, seule capable de faire toute la lumière sur tous les crimes commis en Kabylie.

Tebboune, Chengriha et tous les acteurs du pouvoir ne peuvent être juges et parties. Une plainte est déjà déposée contre Tebboune et Chengriha au niveau de la Cour Pénale Internationale sur le même sujet.

Le président Ferhat Mehenni reviendra en détail ce vendredi 20 août 2021, lors de son allocution hebdomadaire sur ce communiqué pour répondre au pouvoir colonial assassin.

Signé :

Ferhat Mehenni

Président du MAK et de l’Anavad

Le 19-08-2021

SIWEL 1300 AOU 21