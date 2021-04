UN IMAM SALAFISTE DRESSE DES HABITANTS D’UN QUARTIER CONTRE L’OUVERTURE D’UN SALON DE THÉ GÉRÉ PAR UNE FEMME À VGAYET

VGAYET (SIWEL) — L’islamisation rampante en Kabylie prend de plus en plus des propensions alarmantes et commence a provoqué des désagréments aux citoyens, notamment aux investisseurs.

Ainsi, l’imam de la mosquée Sidi El Mouhoub de Vgayet s’est opposé à l’ouverture d’un salon de thé géré par une dame en lançant une pétition dans le quartier revendiquant la fermeture de ce salon sous prétexte qu’il est géré par une femme. En allant voir le maire la gérante a dit que celui-ci lui a dit qu’en tant que maire il ne peut pas contrecarrer la volonté de l’imam. Celle-ci dit qu’elle est allée jusqu’à être menacée par l’un des voisins fanatiques et à faillit d’être lynchée, un jour, par celui-ci si ce n’est l’intervention des habitants du quartier. Selon elle, le voisin lui jette des urines sur le seuil de la porte de son local pendant deux jours consécutifs.

Allant au commissariat pour se plaindre de ces agacements et ces menaces, le commissaire lui répond avec méchanceté en lui disant ne venez pas me voir pour des questions d’urines ! Suite à cela, la gérante est allée voir le procureur pour lui exposer son cas. Celui-ci charge une délégation d’aller inspecter le lieu de son travail, les membres de la délégation n’ont pas pu rester longtemps sur les lieux du fait des odeurs nauséabondes d’urine versées par son voisin devant la rentrée du salon. Allant voir le directeur des affaires religieuses celui-ci lui dit, après lui avoir expliqué que son salon est loin de la cour de la mosquée précitée, qu’il n y a aucun souci à l’exercice de son activité et qu’elle doit continuer à travailler sans aucun problème. Toutefois aucune décision concrète n’a été prise pour mettre fin à ces agissements machistes et racistes venant d’une personne sensée être le garant de la paix et du respect entre personne. Une plainte a été déposée par la gérante du salon contre le voisin pour menace et tentative d’agression.

Le Collectif libre et indépendant des femmes de Vgayet et le Comité de défenses des Libertés ont tenu, dans un communiqué commun, à dénoncer ces intimidation venant d’obscurantistes en les traitant d’actes de la Hogra envers la femme.

Youva Amazigh

SIWEL 211640 AVR 21