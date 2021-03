TEXTE LU LORS DU RASSEMBLEMENT DEVANT LE SIÈGE D’AMNESTY INTERNATIONAL DU CANADA ORGANISÉ PAR LA COORDINATION DU MAK AMÉRIQUE DU NORD

Nous sommes ici devant le siège d’Amnesty International pour crier notre colère contre l’injustice de l’Etat algérien qui accable le peuple kabyle et qui prolonge son calvaire par un harcèlement judiciaire, par une répression brutale, par des arrestations arbitraires et par la torture des militants indépendantistes kabyle.

Le régime algérien ne cache plus sa nature colonialiste et exécute une politique génocidaire du peuple kabyle par un programme appelé «Zéro Kabyle» décidé lors d’un rassemblement public dans l’ouest algérien sous la protection de la gendarmerie nationale algérienne.

C’est cette visée d’extermination du peuple kabyle conçue par l’Etat algérien, et mise en exécution par sa justice et ses services de sécurité, que le mouvement pour l’autodétermination de la kabyle dénonce partout dans le monde. Le MAK ne cesse d’alerter les organisations des droits de l’homme ainsi que les gouvernements des pays démocratiques qui font timidement pression sur le pouvoir algérien pour qu’il cesse sa brutalité et son comportement terroriste sur les militants indépendantistes kabyles.

Nous remercions vivement le bureau américain d’Amnesty International et celui du Canada qui ont réagi à notre plainte et nous nous réjouissons de leur engagement à prendre en charge le problème des détenus kabyles contrairement au bureau d’Amnesty International d’Alger qui a toujours, fermé les yeux sur les arrestations des militants du MAK et qui, n’a jamais réagi à la torture de nos concitoyens. Le bureau d’Alger a visiblement choisi le camp du bourreau et ce faisant, il protège voire cautionne les crimes et delits du pouvoir algérien. Il est plus qu’urgent que les responsables d’Amnesty International enquêtent sur le fonctionnement de son bureau d’Alger pour que toutes ses actions sélectives ou ses inactions apparaissent sur le radar de cette prestigieuse organisation qui défend les opprimés sans aucune distinction.

Signé

Mohsaïd

Représentant du MAK au Canada

le 4 mars 2021

SIWEL 082355 MAR 21