AGRESSION SAUVAGE D’UN ÉTUDIANT PAR UN AGENT DE SÉCURITÉ À UMMTO

TIZI WEZZU (SIWEL) — Les conditions dans lesquelles vit l’université de Tizi Wezzu ne cessent de devenir de plus en plus chaotiques et invivables pour les étudiants. En effet, en plus de la dégradation des conditions de vie, l’étudiant fait face au dictat et à la sauvagerie de certains agents de sécurité dressés par l’administration coloniale afin de mater toute opposition et étouffer toute revendication estudiantine légitime.

En effet, Nacer Kechad, étudiant en électrotechnique, membre du comité de la résidence universitaire de Tizi Wezzu, ex Habitat, connu pour être un élément actif, qui lutte pour l’amélioration des conditions de vie et d’études au sein de l’université, a été sauvagement agressé, dans l’après-midi d’hier, à l’aide d’une arme blanche, par un agent de (in)sécurité, au pôle universitaire de Bastos, lui causant des blessures graves au niveau de sa tête et de son bras.

À signaler que des actes similaires de violence ont été à maintes reprises enregistrés au sein de l’université provoqués souvent par des voyous extra-universitaires qui y accèdent facilement, avec la complicité de ses mêmes agents de sécurité, censés, en premier lieu, garantir la sécurité des étudiants.

En réaction à cet acte jugé inadmissible, visant à instaurer l’insécurité et le voyoutisme au sein de l’université de Tizi Wezzu, les étudiants ont appelé à un rassemblement qui aura lieu demain à 11 h, au niveau du portail de la DOUH, en invitant la communauté universitaire à être massivement présente pour être solidaire et pour dénoncer ces agressions fréquentes.

Youva Amazigh

SIWEL 082345 MAR 21