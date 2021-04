TÉMOIGNAGE POUR L’HISTOIRE

KABYLIE (SIWEL) — Je m’appelle Ferhouh Hanafi, je suis un militant du mouvement pour l’autodétermination de la Kabylie (MAK), originaire du village Souama, je témoigne devant les hommes et devant l’Histoire que le nommé Nourdine Heddar du même village que moi, n’a jamais été un militant du MAK ni de près ni de loin.

En réalité, cet homme a une toute autre histoire, plutôt celle d’un repris de justice, gracié en 2014 lors de la campagne de libération de détenus orchestrée par Bouteflika, cherchant à s’attirer la sympathie de la Kabylie contestant sa légitimité aux élections présidentielles à venir.

D’ailleurs, s’il faisait vraiment partie du MAK, comme prétendu, le réflexe immédiat des services, l’ayant soi-disant arrêté, aurait été celui de rendre public «ses photos», lors d’activités du mouvement, très souvent immortalisées par vidéo et par photo. Mais force est de constater que toute cette histoire n’est qu’un scénario échafaudé n’importe comment, contre notre mouvement qui, faut-il le préciser, est d’essence pacifique et démocratique. C’est clairement cousu de fil blanc, toute personne un tant soit peu honnête serait en capacité de le constater !!!

Ce qui est à signaler, c’est que la situation du nommé Nouredine Heddar est connue de tous les villageois de Souama, ce n’est un secret pour personne. Il est un voyou notoire, emprisonné pas moins de trois fois pour des affaires de vols et vente de drogue. Ce genre de personnes, non seulement n’ont jamais été les bienvenues dans le MAK, mais leur présence est absolument interdite au sein de notre mouvement. N’est pas MAKISTE qui veut ! Nous avons des valeurs et nous faisons tout pour les préserver, ce n’est donc pas avec des gens rompus aux trafics de drogue que nous allons y parvenir !!!

En Kabylie, ce genre d’énergumènes ne sont pas particulièrement appréciés. Dans les villages, les habitants les bannissent et les rejettent dans la mesure où ils avilissent nos valeurs ancestrales et qu’aucune confiance de fait ne leur est accordée. Sachant cela, dès lors, comment voulez-vous que de tels individus puissent prétendre figurer sur la scène politique, et représenter une cause noble comme la nôtre qui exige des profils respectables et respectueux de tous !?

Cette histoire du nommé Nouredine Heddar n’a ni queue ni tête, elle est un pur produit des services algériens, s’inscrivant dans la tentative désespérée de ce pouvoir de mettre la cause kabyle dans la case du terrorisme.

Ce qu’il y a lieu de rappeler ici, c’est que le MAK lutte pour l’indépendance de la Kabylie pacifiquement et dans le respect des conventions internationales qui garantissent le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, sûrement pas sur le terrain de l’illégalité et encore moins celui de l’illégitimité. Ce n’est un secret pour personne !!!!

Les instances internationales sont avec nous. Le droit à l’autodétermination est nôtre, personne et aucune force ne pourront nous en priver, sûrement pas ceux qui usent de complots grossiers ou de procédés d’un autre temps.

Ferhouh Hanafi

SIWEL 271350 AVR 21