TEBBOUNE RECONNAIT QUE LE SOUTIEN A L’AUTODETERMINATION DE LA KABYLIE ETAIT L’UNIQUE CAUSE DE LA RUPTURE DES RELATIONS DIPLOMATIQUES AVEC LE MAROC

KABYLIE (SIWEL) — A la question du magazine allemand d’investigation DER SPIEGEL : « La France n’est pas le seul pays avec lequel vous rencontrez actuellement des problèmes. Vous avez également émis une interdiction de survol dans l’espace aérien algérien dans votre pays voisin, le Maroc. Pourquoi ? », ce que n’était un secret de polichinelle pour personne, Tebboune répond, en toute franchise : « Les Marocains veulent diviser l’Algérie, leur représentant à l’ONU s’est exprimé avec bienveillance face aux aspirations à l’indépendance d’une partie de notre pays, la Kabylie. Personne, pas même le roi, n’a corrigé ce qu’il a dit. Finalement, nous avons rompu nos relations ».Ce ne sont ni la normalisation des relations marocaines avec Israël, ni ses feux criminels des forets de la Kabylie, ni la brulure et la calcination à vif de plus de 300 kabyles lors de ces incendies, ni son lâche assassinat du pauvre malheureux Djamal Bensmaïl qui sont à l’origine de toute cette crise guerrière algéro-marocaine, mais c’est bel et bien à cause l’internationalisation de la question kabyle dont le Maroc était l’un des précurseurs.

Avec cette déclaration officielle, Tebboune vient de confirmer ce qu’avait déclaré fin août début septembre le Président du MAK et de l’Anavad, qui font de l’internationalisation de la question kabyle et de son autodétermination le combat quotidien et permanent depuis le printemps noir de 2001 avec son lot de plus de 128 jeunes kabyles assassinés avec des armes de guerre, et de milliers de blessés et handicapés à vie.

Après 20 années de lutte et de combat, sans relâche, pour son indépendance, les Kabyles découvrent que leur question kabyle n’est pas kabylo-kabyle, n’est même pas kabylo-algérienne. La question kabyle est désormais une question internationale qui à un fort impact sur l’ordre géopolitique et géostratégique mondial. Le temps à fini par donner raison au MAK et à l’Anavad de sortir la question kabyle du huis clos algérien et de la porter sur la scène internationale. Déjà géographiquement parlant, la Kabylie se trouve quasiment au centre du monde avec un positionnement stratégique, à peine la question kabyle est évoquée aux Nations-Unies par le Maroc, un climat de pré-guerre s’installe en Afrique du Nord, au Sahel, avec des implications directs et indirects de plusieurs acteurs politiques internationaux qui chamboulent l’ordre géopolitique international établi. On assiste à des repositionnements stratégiques et à de nouvelles alliances entre Etats pré-dessinant ainsi la future configuration de l’ordre mondial.

Le peuple kabyle, comme un seul homme, doit s’unir et se préparer à prendre son destin en main, bâtir son Etat libre et indépendant, car s’il ne le fait pas dans le bon sens qui est le sien, les autres le feront à sa place et dans le mauvais sens. Il sera conjugué au passé décomposé, voir désintégré. Mais le MAK et l’Anavad seront toujours là, comme d’habitude pour défendre les intérêts de la Kabylie et du peuple kabyle.

Vive le peuple kabyle et vive la Kabylie libre et indépendante

SIWEL 071318 NOV 21