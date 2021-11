ALGÉRIE COLONIALE : LA FOLIE GUERRIÈRE SUICIDAIRE DE LA JUNTE ET LE CHANT DU CYGNE DE RAMTANE DEVANT L’ONU, L’UA ET L’OCI

KABYLIE (SIWEL) — « Leur assassinat ne restera pas impuni », la célérité avec laquelle Alger a publié le communiqué laisse penser que la junte n’attendait qu’une telle occasion pour crier haro sur le Maroc. Le texte affirme que trois Algériens ont été lâchement assassinés par un bombardement barbare qui serait d’origine marocaine au moyen d’un « armement sophistiqué » alors que « leurs camions faisaient la liaison Nouakchott-Ouargla », omettant volontairement de préciser le lieu exact, amenant immédiatement l’armée mauritanienne à démentir que l’incident se soit produit sur son territoire alors qu’il a eu lieu dans le Sahara marocain entre Ain Bentili et de Bir Lahlou.Des observateurs relèvent sur les photos et les vidéos que les carcasses des camions sont intactes et loin d’avoir été la cible d’un bombardement mais plutôt d’un incendie.

Au-delà de cette triste affaire, c’est l’abjecte manipulation dont a usé la junte pour monter en épingle cet évènement. La suite laisse présager de fâcheuses conséquences pour toute la région, vu le caractère martial du communiqué, une tentative politique terroriste envers le Maroc.

Dans l’impasse, impuissante face à une situation économique, sociale et politique qui lui échappe, la junte saisit cette occasion bénie pour faire une grande diversion. Toute la presse algérienne, sans exception aucune, s’est mise à contribution pour la grande manipulation. La grande récré qui fera oublier les pénuries multiples et la patate chaude. Des journaux qui donnaient le « la » des marches des vendredis et des mardis avec des directs pour faire chuter ce système honni avec ses présidents illégitimes sont actuellement au pied, à japper et vociférer contre le Maroc.

Cette presse est inondée, avec son consentement, par des « sources » proches du ministère des affaires étrangères. Les journaux délèguent ainsi, indignement leur ligne éditoriale, si tant est qu’ils en possèdent ces manipulateurs d’opinions, eux-mêmes délégués et serviteurs serviles des services. Des agents de la propagande… Il est à relever le cas de cet ancien Wazir (ministre) de la communication de Bouteflika qui s’érige insidieusement en porte-parole de Tebboune, à faire pâlir de jalousie Belhimer, ministre de la propagande de la marionnette présidentielle. Cette junte a ainsi élaboré son système en poupées gigognes où un esclave en cache un autre, un espion un autre, un agent un autre.

À qui profite le crime ? Serions-nous amenés à poser la question tant l’attention des Algériens est captée par ces manipulateurs, là pour les détourner de leur misère sociale ?Pourquoi la présence de ces camions dans cette zone tampon, alors que les terroristes du Polisario ont rompu depuis le 14 novembre 2020 le cessez-le-feu signé en 1991 ?Pourquoi accuser le Maroc sans apporter des preuves matérielles et techniques ou technologiques ? Au demeurant, cette zone est reconnue militaire. Que font les civils là-dedans ?

APPROCHE POLITIQUE À GÉOMÉTRIE VARIABLE

Des milliers de Harragas algériens, femmes enceintes, bébés, jeunes et même des vieux fuient cette « Algérie » créée par la France coloniale, des centaines de morts, mais de cette situation macabre, comme de celle des centaines de morts kabyles dans les incendies de forêts criminels, de tous ces drames, toute cette presse et ses sources, ces anciens Wazirs (rire), qui crachent dans la soupe de leurs anciens maîtres, gardent un silence complice et lâche. La mort de ces trois routiers (?), valait-elle plus que celle des centaines de Kabyles et de Harragas ?Au demeurant pourquoi refuser une enquête internationale sur ces incendies criminels – ainsi que l’a demandé Mas Ferhat Mehenni – qui seraient fomentés selon Alger par le Maroc, Israël et le MAK et pourquoi aussi la junte n’ouvre-t-elle pas une enquête sur les complicités dans la Harga, des autorités maritimes, les garde-côtes et sur l’implication de sa gendarmesque et de sa flicaille ?

VENGEANCE

Sanguins. Les voyous des Tagarins, siège de la soldatesque algérienne, envisagent une vengeance« à la hauteur de ce crime » rapporte une source tagarine dans le journal de « papa djezzar », dont les familles des victimes de Bentalha gardent un funeste souvenir.

La junte exploite la colère des Algériens dans une histoire où personne ne connaît les tenants et les aboutissants, pour les envoyer servir de chair à canon dans un conflit qui semble fomenté depuis longtemps au regard de la propagande médiatique et du matraquage psychologique belliqueux et guerrier mis en branle aussitôt l’incident connu.

Après le communiqué « présidentiel (sic) » belliqueux et irresponsable, les médias de la junte attisent la colère et le ressentiment populaire en rendant visite aux « familles » des « routiers » avec l’objectif d’exciter l’instinct bas de la vengeance par un misérabilisme et une victimisation feints ?ŒIL POUR ŒIL ET DENT POUR DENT« Leur assassinat ne restera pas impuni », le cri de guerre lancé dans ce communiqué par Tebboune pour exciter et stimuler l’instinct de vendetta qui sommeille en chaque Algérien, la culture tribale y prévalant, entretenue par tant d’années de tribalisme, de racisme systémique et d’archaïsme socio-politique. Il est vrai que cette « Algérie » n’est pas une Nation et le danger est là dans cette absence, que cette bande de voyous au pouvoir risque d’embraser toute l’Afrique du Nord pour seulement sauver ses propres intérêts. Faire couler le sang des innocents comme elle l’a fait en 2001 en Kabylie avec 128 morts, des milliers de blessés ou comme dans les années 90 avec 250 000 morts.

SANS RIRE LE RAMTANE S’ADRESSE À L’ONU. LE CHANT D’ADIEU ?…

Dans sa marche dévastatrice, nous apprenons que la junte a chargé le serial loser Ramtane, de son nom Lamamra, de saisir L’ONU, l’UA (Union Africaine), la Ligue arabe et l’OCI (Organisation de la conférence islamique).Rappel, le Ramtane est l’homme aux mille bêtises. Flanqué sous Bouteflika de Messahel pour surveiller ses incartades et actuellement par le véhément et haineux Belani Ammar, que seul son état de santé limite dans sa promotion au poste de Wazir, qui lui revenait logiquement.

ATTRAPEZ-MOI OU JE FAIS UN MALHEUR

Le Ramtane a informé ces institutions de « la gravité extrême de l’acte de terrorisme d’État en question qu’aucune circonstance ne saurait justifier » et d’ajouter « L’emploi par l’État occupant d’un armement sophistiqué meurtrier pour entraver la libre circulation de véhicules commerciaux dans un espace territorial sur lequel il n’a aucun droit (sic), militaire de surcroit, constitue un acte de fuite en avant » et d’enfoncer le clou « porteur de risques imminents pour la sécurité et la stabilité du Sahara Occidental et dans toute la région ».Le message est houleux et plein d’affects porteurs d’émotions incontrôlées d’un esprit malade, il est loin d’être l’œuvre d’un Ramtane au tempérament posé, lymphatique et pépère, dirions-nous. Ce message sibyllin est appuyé par la menace « risques imminents » qui laisse entrevoir que la réplique guerrière est programmée. La saisine de ces institutions n’est là que pour la forme et pour les prendre à témoins. Pour le reste « Je frappe d’abord et on réfléchira ensuite à la situation » semble dire la junte dans son adresse aux représentants de ces institutions internationales.

Il n’échappera pas aux dirigeants de ses institutions, pris pour des nouilles, de constater et de relever le refus de cette junte d’accéder à la demande du Gouvernement Provisoire Kabyle (GPK) à sa tête Mas Ferhat Mehenni d’ouvrir une enquête internationale sur les feux de forêts criminels en Kabylie où elle accuse le Maroc, Israël et le MAK d’en être les auteurs et d’aller devant eux maintenant pour dénoncer le Maroc sans apporter de preuves et qui rappelons-le est, au jour d’aujourd’hui, souverain sur ses terres sahariennes.

LA SCHIZOPHRÉNIE POLITIQUE ET LE DOUBLE JEUX

Il est extraordinaire et paradoxal de voir cette junte s’immiscer dans les conflits et les différents entre les États pour prôner la paix et les solutions politiques, la dernière tentative fut dans la guerre de l’eau entre l’Egypte, le Soudan et l’Éthiopie, un échec et de l’autre de révéler son côté obscur, un va-t-en-guerre impulsif et primitif lorsqu’il s’agit de régler ses problèmes, plutôt ses comptes, avec d’autres États et la Kabylie, qu’elle encercle et réprime et en guerre même contre les populations de cette « Algérie ».Violente et belliqueuse, cette junte est un élément toxique pour tout le pourtour méditerranéen, elle a montré ses capacités de nuisance, si elle n’est retenue, comme l’a fait l’ancien premier ministre Français Edouard Balladur en 1995 – il a évité un carnage – lors de la prise d’otage d’un Airbus Français à Alger, par des islamistes (Made in les Tagarins), qu’elle voulait attaquer, et ce, sans aucune expérience dans ce domaine. En mémoire le carnage de Tiguentourine en 2013 où la majorité des victimes étaient des otages.

Incapable de gagner, ne serait-ce que la bataille maraîchère et ménagère de la patate, du lait et de la baguette de pain, dans sa folie des grandeurs de puissance militaire « force de frappe » dixit Tebboune (rire) que lui donnerait ses joujoux militaires, achetés à des prix faramineux, cette bande de voyous aspire à mettre toute l’Afrique du Nord sous sa botte militaire comme elle l’a fait de ce territoire « Algérie » qu’elle occupe actuellement ainsi qu’elle le fait de la Kabylie.

Cette Algérie toxique, sous la férule d’une bande de voyous fous, prend en otage dans sa folie guerrière suicidaire tous les peuples de cette région, le Sahel compris. Il n’échappe à aucun État civilisé la nécessité de contenir au plus vite cette entité impulsive et dépourvue de raison. Et aux Kabyles d’activer en urgence pour l’indépendance de la Kabylie.

Si guerre il y a, ce sera sans les Kabyles, un peuple Juste, qui a déjà condamné l’invasion du Koweit par le fou Saddam Hussein ou sinon pour accélérer la chute de junte, l’immonde bête sauvage.

Aux « élections » locales de ce 27, Ulac l’vote Ulac, est, parmi d’autres moyens, un grand pas pour affaiblir ce monstre fasciste pour lui dénier toute autorité institutionnelle et politique sur la Kabylie.

