SOUTIEN KABYLE À LA CHAÎNE FRANÇAISE FRANCE 24 DONT L’ACCRÉDITATION VIENT D’ÊTRE RETIRÉE PAR L’ALGÉRIE

ⴰⵏⴰⵠⴰⴷ ⴰⵇⵠⴰⵢⵍⵉ ⵓⵄⴺⵉⵍ

ANAVAD AQVAYLI UΣḌIL

GOUVERNEMENT PROVISOIRE KABYLE

PROVISIONAL GOVERNMENT OF KABYLIA

COMMUNIQUÉ

Le ministère de la Communication algérien vient d’annoncer sa décision de fermer le bureau d’Alger de la chaîne française France 24.

Après avoir mis au pas la presse algérienne, il s’attaque désormais aux médias étrangers qui ne valident pas sa falsification des faits au mépris des règles élémentaires de respect de la liberté de la presse.

L’Algérie a décidé de retirer son accréditation à France 24 en raison de «l’hostilité manifeste et répétée» de la chaîne d’informations contre le pays et «ses institutions», a annoncé dimanche le ministère de la Communication.

Il ajoute que ce retrait est motivé par «le non respect des règles de la déontologie professionnelle, la désinformation et la manipulation ainsi qu’une agressivité avérée à l’égard de l’Algérie».

Au lendemain d’élections législatives anticipées marquées par un « Zéro vote » en Kabylie et un fort taux d’abstention ailleurs, les faux chiffres présentés pour valider cette mascarade, et curieusement doublés en fin de journée pour atteindre les 30% de participation, n’ont convaincu aucune presse étrangère. Aucun propos ou vidéo montrant la contestation, la violence, les dépassements et la fraude électorale ne semble tolérés par ce même régime dont la position parait difficilement tenable dans le temps.

Le MAK dénonce cette décision complètement fantaisiste qui montre, si besoin est, la nature du régime algérien qui use du chantage et pense pouvoir réprimer, emprisonner, tuer et humilier à huis clos. Il oublie que le monde est à l’ère où l’on ne peut plus cacher la vérité en refusant aux journalistes de faire leur travail.

Ce régime aurait tant voulu que les journalistes présents pour couvrir les législatives du 12 juin, annoncent la naissance d’une démocratie et une transparence totale doublée d’un taux de participation record. Sauf que la réalité est tout autre : l’Algérie s’enfonce et s’enferme de plus en plus dans une incroyable attitude de déni qui ne mènera à rien de bon !

Aksel Améziane Porte-parole de la présidence de l’Anavad

Le 13-06-2021

SIWEL 132130 JUIN 21