VIOLATION DE DOMICILE À TICHY, PAR LES SERVICES ALGÉRIENS DE L’INSÉCURITÉ

KABYLIE (SIWEL) — Après avoir essuyé un échec cuisant en Kabylie suite aux élections législatives, le pouvoir colonial d’Alger a sorti ses griffes acérées pour se venger des citoyens kabyles ayant refusé légitimement, et pour la énième fois d’ailleurs, cette mascarade électorale. Il est hors de question pour la Kabylie de laisser se tenir, sur sa terre, une telle supercherie, un acte normalement démocratique mais qui n’en est pas un.

Pour le peuple kabyle, en tous cas concernant une large part, seuls comptent la démocratie, la dignité, toutes les formes de liberté et les droits fondamentaux auxquels devrait pouvoir prétendre tout citoyen digne de ce nom. Mais cela, le régime totalitaire algérien n’est pas près de l’entendre, bien au contraire, il fera toujours tout pour éteindre la moindre opposition.

C’est ainsi que nous avons appris fébrilement, ce qui s’est passé dans la journée d’hier pour deux frères de la famille Bouzar, originaires de Tichy. Ces derniers ont été embarqués de force par la police coloniale algérienne, après avoir violé leur domicile familial sans aucune autorisation avancée. Cet acte barbare et intolérant ne peut être qu’une atteinte aux droits civils et civiques du citoyen Kabyle qui lutte pacifiquement pour assurer son maintien sur le plan territorial, culturel, économique et linguistique. Dès lors, ce genre d’actes montrent clairement le vrai visage de l’Algérie, et ce sont bien ceux d’un État colonial d’une extrême sauvagerie, pas autre chose !

Après leur tentative avortée à Aqvu, sur la famille Akkouche ayant subi, elle aussi, la même intimidation le 21 mai dernier, suite à la participation de Mustapha à une marche pacifique organisée en mémoire à Masin U harun, le pouvoir scélérat vient de réitérer le même scénario sur la famille Bouzar.

A ce sujet, nous pouvons supposer largement que l’État colonial algérien est passé à un stade avancé sur le plan de son projet répressif, celui là bien sûr réservé en priorité au peuple kabyle.

Ainsi, violer le domicile d’un citoyen sans autorisation, et de surcroît par une entité censée maintenir l’ordre public est, avant toute chose, une atteinte aux droits de l’Homme, aux droits humains les plus élémentaires, ce sur quoi l’Organisation des Nations Unies ne devrait pas fermer les yeux. Nous attendons leur réaction, des actions concrètes pour faire barrage au pouvoir indigne de cette Algérie coutumière de l’infâme et l’inadmissible.

À bas le colonialisme algérien, enraciné dans son arabité, clairement en guerre contre l’un des rares territoires restant attaché à sa berbérité, oui il s’agit encore et toujours de la Kabylie.

Vive la Kabylie digne, fière, fidèle à ses valeurs, même au prix du pire !!!

SIWEL 141248 JUI 21