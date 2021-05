RÉSUMÉ DE LA CONFÉRENCE DE PRESSE DU PRÉSIDENT FERHAT MEHENNI, ACCOMPAGNÉ DE SON AVOCAT ME GÉRALD PANDELON

PARIS (SIWEL) — Résumé de la conférence de presse tenue à midi ce mercredi 19 mai 2021 par le président du MAK et de l’Anavad Mass Ferhat Mehenni, accompagné de son avocat Me Gérald Pandelon.

1- Avocat : en principe, on doit se positionner sur le terrain juridique; mais, c’est parce qu’il n’y a rien dans le dossier que nous nous positionnons sur le terrain politique.

2- L’avocat : en vingt ans d’existence, je n’ai rarement vu un dossier aussi vide.

3- Cette garde à vue est supposément motivée par une affaire de blanchiment d’argent en bande organisée dont le président du MAK et de l’ANAVAD lui-même ne comprend pas la nature (une carte bancaire appartenant au président du MAK et de l’ANAVAD aurait été fraudée et subtilisée dans une vente de tickets PMU, abracadabra…).

4- D’après son avocat, même les éléments pouvant qualifier cette affaire de bande organisée ne sont pas là, ce qui a amené l’avocat à poser la question à la police : qu’est-ce que nous faisons là ?

5- On ne peut pas ne pas faire le lien entre les différentes décisions du ministère algérien de la Défense et du Haut conseil algérien à la sécurité classant le MAK comme un mouvement terroriste, accompagné de la compagne de diabolisation relayée par les médias soumis au régime algérien.

6- Selon l’avocat, si le régime algérien est en train de préparer le terrain pour une demande d’extradition, ce régime doit alors revoir ses cours de droit car en France ça ne se passe pas comme cela.

7- Si on se base sur les faits, le régime algérien lui-même est mieux qualifié pour porter le label de l’organisation terroriste. Le MAK quant à lui est un mouvement pacifique qui se base sur le droit international que l’Algérie a signé et réitéré dans la dernière constitution que la Kabylie n’a d’ailleurs pas votée.

8- Le régime algérien espère que les États occidentaux reprennent aussi à leur compte cette classification, mais ces derniers ne suivront pas l’Algérie dans ce délire.

9- Taxer le MAK de terroriste est aussi motivé par le transfert du dossier du domaine politique au domaine militaire car l’Algérie maîtrise la violence mieux que la politique.

10- Le président du MAK et de l’Anavad met en garde le régime algérien contre toute manipulation terroriste qu’elle mettrait sur le dos des indépendantistes kabyles.

Karim Achab

SIWEL 191620 MAI 21