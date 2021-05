PARLONS EN…

KABYLIE (SIWEL) — Pourquoi voyez-vous le fait d’avoir une Kabylie indépendante, comme une agression envers le reste de l’Algérie ? Il y a bien des Algériens qui vivent un peu partout dans le monde, non ? Doit-on pour autant algérianiser toutes ces parties du monde, juste parce qu’il y a des Algériens qui y vivent ?

J’ajouterais que si les Algériens étaient justes, ils voteraient tous pour une Kabylie indépendante. Comme ça, ils pourraient vivre tranquillement entre eux leur arabité, sans que les Kabyles ne viennent les déranger en demandant une place pour l’amazighité, chacun se débrouillerait avec sa culture, avec son projet de société. Ils n’auraient plus à s’inquiéter de l’influence supposée néfaste des Kabyles avec leur démocratie, leur laïcité et autres.

Essayez de comprendre que plus de 12 millions d’êtres devraient avoir le droit de posséder leur propre patrie où leur langue serait nationale et non pas officielle car on sait ce que ce terme laisse entendre, langue de seconde zone à peine tolérée ici et ailleurs. De plus, ils devraient aussi avoir le droit de vivre selon leurs aspirations, à savoir sous l’égide d’un État laïque où chaque individu pourrait croire en ce qu’il voudrait, où l’école deviendrait enfin une école de la transmission de connaissances dignes de ce nom, avec un enfant Kabyle ayant toute sa place au sein du système scolaire lui permettant de vivre selon sa propre culture, ses coutumes, et ses lois. Il en serait grandi et pourrait enfin rivaliser avec les enfants des autres nations de ce monde.

En définitive, ces 12 millions d’âmes pourraient enfin avoir un environnement sociétal qui leur ressemble, une mairie, un tribunal, un parlement, des papiers d’identité en kabyle. Eh oui des Kabyles vivant à la kabyle, pas toujours obligés de préciser qu’ils sont kabyles, sinon cela est nié puisque l’Algérie se dit arabe et rien d’autre !!!

Est-ce un crime de vouloir exister en tant que Kabyle et de s’autogouverner ? Pas que je sache !

Pourquoi une Kabylie souveraine poserait problème à qui que ce soit ?

Les seuls à qui cela pose problème, sont les gens qui veulent nous voir toujours attelés à leur joug. Sans oublier ces Kabyles qui croient, la bonne affaire, que c’est l’Algérie qui les nourrit et donc qu’ils mourraient de faim s’ils se libéraient, alors qu’il y a belle lurette que cette nation fantoche ne nourrit personne et encore moins la Kabylie. Bien au contraire, elle a tendance à nous mettre des bâtons dans les roues, elle nous affame en bloquant nos projets de développement, pompe notre eau à tout va, brûle nos richesses agricoles comme notre glorieuse huile d’olive, reconnue par beaucoup comme excellente, et n’oublions pas le reste, notre agriculture pourrait rivaliser avec celle d’autres pays de la Méditerranée ayant le même type de territoire que nous. Toujours est-il qu’il faudrait pour cela que l’on nous laisse faire, mais force est de constater que les loups aux commandes de l’Algérie ne veulent surtout pas que nous y parvenions !!! A se demander pourquoi n’est-ce pas ?

Notre souveraineté ainsi récupérée n’empêchera pas chaque kabyle de vivre où bon lui semblera, en Algérie, en Tunisie, en Europe, en réalité, comme à l’heure actuelle mais au moins, dirais-je, avec beaucoup plus de considération !

Ne voyez-vous pas que rester dans l’Algérie est synonyme de la mort de la Kabylie et par conséquent, la mort de Tamazgha dans la mesure où l’un des rares peuples d’Afrique du Nord continuant à se revendiquer amazigh est le peuple kabyle ?

Vous savez tous, même si vous faites mine de l’ignorer, que seule la Kabylie peut donner naissance à la laïcité et à la démocratie, puisque ces valeurs sont à la base du qanun kabyle dans chaque village.

L’Arabe algérien, ou l’arabophone Algérien, lui, est dans son élément, il est comme un petit poisson dans l’eau au sein de son Algérie arabo-islamique.

Son école, toutes ses institutions lui apprennent et apportent tout ce dont il a besoin, à savoir l’arabe et l’islam. Il n’a besoin de rien d’autre, cela le contente amplement ! Pourquoi vouloir autre chose quand on sait qu’il a la chance de parler la langue du paradis, n’est-ce pas ?

Démocratiquement parlant : quelle sera la langue nationale officielle de l’Algérie ? L’arabe, bien entendu !

Au moins 46 wilayas, soyons-en-sûrs, voteront pour alors que seules maximum 4 wilayas voteront pour Tamazight. Même chose côté religion : les 46 wilayas voteront islam religion d’État, et pas question de laisser le choix aux individus de leurs croyances, ce serait un sacrilège islamique ou selon la formule consacrée, atteinte aux préceptes de l’islam !!!

Donc détrompez-vous dès à présent ! Ils ne voudront jamais d’une quelconque laïcité ! Ça c’est sûr comme deux et deux font quatre !

Les exemples sont nombreux montrant le fondement idéologique et l’attachement réels des arabes d’Algérie. Ainsi le plus criant : un Palestinien tombe, tous les Algériens sont debout et hurlent au scandale, à la mort, et quand c’est un kabyle qui tombe, walou, que dal, nada !!! A votre avis qu’est-ce que cela veut dire ? Pour les lucides, c’est clair pas de place pour autre chose que l’arabo islamité !

Est-ce que les Algériens célèbrent le 20 Avril, même après l’avènement du Hirak, où, soit disant, ils n’arrêtent pas de demander pardon aux Kabyles ? La réponse ! Encore walou !!!

Comprenez que nous resterons à jamais esclaves de l’arabo-islamisme tant que nous resterons dans l’Algérie, parce que l’Algérien est de facto arabo-muzz dans sa tête. Il n’est pas prêt à accepter autre chose que cette identité inscrite quasiment dans ses gènes. Il n’y a qu’à voir leur comportement de rejet dans un pays comme la France, pourtant où la laïcité existe depuis fort longtemps maintenant et où ils ne sont même pas chez eux !!!

Essayez de vous réveiller et d’être conscients que vous êtes un peuple à part, qui a droit à sa liberté et son indépendance.

Ce n’est pas parce que nous détestons les Algériens, c’est juste parce que nous voulons être nous-mêmes, tout comme n’importe quel autre peuple au monde.

Une fois, cette indépendance acquise, toi, le Kabyle, tu seras enfin respecté en tant que Kabyle, tu n’auras plus besoin de seriner à tout bout de champ cette expression schizophrène pour te définir et rappeler vaille que vaille ta kabylité niée d’emblée : « je suis Algérien kabyle ». Aussi, je suis sûr que les Kabyles qui vivront en dehors de nos frontières seront beaucoup plus respectés, parce qu’il y aura un État et une nation qui les défendront en toute circonstance.

Après, si l’Algérie veut une fédération avec la Kabylie, ou les autres États de l’Afrique du Nord, il n’y aura aucun problème, parce que là, ce sera dans le respect des droits des uns et des autres.

Aux Kabyles algérois ou vivant hors de la Kabylie : vous ne perdrez pas Alger ou toute autre ville, d’abord parce qu’elles ne vous appartiennent pas, vous n’y êtes que des habitants et puis si la Kabylie est souveraine, elle vous protègera.

Tout comme les Kabyles, vivant à Paris ou autres, ne perdront pas ces villes dans la mesure où elles ne leur appartiennent pas. Ces arguments ne veulent rien dire et cherchent seulement à noyer le vrai fond du sujet, à savoir la légitimité du peuple kabyle à être lui-même sur ses propres terres. En définitive, bien au contraire, une Kabylie souveraine leur permettra d’être mieux respectés et d’avoir plus de valeur aux yeux des autres.

Un dernier mot : faites en l’expérience ! Enlevez les Kabyles du Hirak, et vous verrez ce qui restera, et ce que les masses scanderont. Vous verrez les slogans que la grande majorité de vos amis arabes assèneront à la face du monde. D’ailleurs, déjà maintenant, les phrases-chocs scandées lors des manifestations ne trompent pas.

Si vous voulez rester esclaves à vie, libre à vous !!! Restez dans votre Algérie où vous aurez droit à un État théocratique, une république islamique où le moindre de vos faits et gestes seront contrôlés, régentés, limités, punis. Vous croyez que vous aurez voix au chapitre et que vous pourrez vous défendre en cas de contestation ? Que nenni ! Ça sera walou, promis juré !

A cette étape atteinte, vous pourrez dire alors définitivement, adieu Kabylie, adieu Afrique du Nord amazighe !!!

Madjid Nat Yidir

SIWEL 191635 MAI 21