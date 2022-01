QUAND L'(IN) JUSTICE ALGÉRIENNE N’ASSUME PAS SES PROCÈS, ELLE LES RENVOIT À DES DATES ULTÉRIEURES

AQVU(SIWEL) — Le procès de SAMIR TOUBA est renvoyé au huit(08) février 2022 alors qu’il était initialement programmé pour le 25 janvier au tribunal colonial d’AQVU.

À rappeler que SAMIR TOUBA originaire de Seddouk est incarcéré à la prison d’Aqvu après sa présentation devant le tribunal colonial algérien d’Aqvu ce 18 janvier 2022. Le juge colonial a demandé son incarcération pour appliquer un jugement de cinq(05) ans de prison ferme avec 200 000 dinars d’amende, concernant une autre affaire dont il n’était même pas au courant.Samir est accusé injustement d’atteinte à l’unité nationale (de qu’elle unité parlent-ils!) à cause de publications sur les réseaux sociaux et de détention d’affichages.

À NOTER QUE SAMIR A ÉTÉ JUGÉ SANS LA PRÉSENCE D’AVOCATS (en grève actuellement), ce qui démontre que l’état algérien est un état de non droit).Il est à signaler que son état de santé se détériore du fait qu’il soit diabétique (type 1), il risque à tout moment de faire une crise acétone à cause de l’absence de son régime alimentaire spécifique et adéquat.

Nous avons appris également que la mère de Samir est décédée ce matin 20/01/2022, paix à son âme. L’état colonial algérien a commis tous les crimes possibles et inimaginables à l’encontre des Kabyles .

À BAS CE COLONIALISME QUI A TROP DURÉ.

SIWEL 281240 JAN 22