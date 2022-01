DE TOUTE L’HISTOIRE DE LA KABYLIE, NOUS N’AVIONS JAMAIS EU AUTANT DE PRISONNIERS POLITIQUE ET D’OPINION, JUSQU’À QUAND…?

DRAƐ ELMIZAN (SIWEL) — MERZOUK KACHI a été placé sous contrôle judiciaire par le juge d’instruction du tribunal de Draa El Mizane le dimanche 23 Janvier 2022.À rappeler qu’il a été arrêté le lundi 17 Janvier 2022 par huit(08) éléments de la BRI dans une cafétéria à iferhounene.

MENAD SI SAÏD quant à lui, a été placé sous mandat dépôt par le juge d’instruction du même tribunal, le Dimanche 23 Janvier 2022.À noter qu’il a été arrêté le 19 Janvier 2022 dans une cafétéria à imsouhal.

l’Algérie coloniale arrête et emprisonne un par un les kabyles, jusqu’à ce qu’il n’en reste plus personne, alors UNISSONS NOUS ET FAISONS FACE TANT QU’IL EST ENCORE TEMPS.

VIVE LA KABYLIE LIBRE ET INDÉPENDANTE.

SIWEL 281244 JAN 22