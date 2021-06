Paru au Journal Officiel de la Kabylie : Décret portant nomination des membres de la Commission de soutien aux détenus

ⴰⵏⴰⵠⴰⴷ ⴰⵇⵠⴰⵢⵍⵉ ⵓⵄⴺⵉⵍ

GOUVERNEMENT PROVISOIRE KABYLE EN EXIL (ANAVAD)



ⴰⴼⵔⴰⵏⵉⵎⴰⵏ ⵉ ⵝⵎⵓⵔⵝ ⵏ ⵢⵉⵇⵠⴰⵢⵍⵉⵢⴻⵏ

MOUVEMENT POUR L’AUTODÉTERMINATION DE LA KABYLIE (MAK)

TASELWIT

LA PRÉSIDENCE

Tagzemt / Décret portant nomination des membres de la Commission de soutien aux détenus GZM N° 2021/ASAN/FK/0617

DÉCRET DE NOMINATION

Considérant le Congrès extraordinaire du MAK, tenu le 09/01/2019 à Tala Atman

Considérant la réélection de Mas Ferhat At Sεid (Mehenni) au poste de président du MAK et de l’Anavad pour un mandat de 4 ans

Considérant les exigences de stabilité des structures du MAK et de l’Anavad

Considérant le décret N° GZM N° 2021/ASAN/FK/06131, portant création de la Commission de soutien aux Détenus (CSD)

Après consultation des instances du MAK

Le président de l’Anavad décrète :

Article 1 : Mas Augustin SLIMY est nommé président de la CSD (Commission de Soutien aux Détenus).

Article 2 : Il a pour mission d’organiser le soutien permanent aux militants du MAK emprisonnés par le pouvoir colonial algérien, tel que défini à l’article 2 du décret GZM N° 2021/ASAN/FK/06131.

Article 2.1 : A cet effet, il a autorité pour organiser toute collecte de fonds pour aider les prisonniers et leurs familles dans la mesure des moyens dont il dispose la Commission.

Article 3 : Il est secondé dans sa mission par les membres affectés chacun à une tâche définie par ledit décret et dont la liste est ci-annexée.

Article 4 : Tous les responsables du MAK sont chargés, chacun en ce qui le concerne, du respect et de l’exécution de cette nomination.

Article 5 : Le présent décret est publié au Journal Officiel de l’Anavad

Fait le 13/06/2021

Signé : Mas Aselway, Ferhat At Sεid

ANNEXE AU DECRET N° GZM N° 2021/ASAN/FK/0617

Liste des membres de la Commission de Soutien aux Détenus :

M. Augustin SLIMY, Président

M. Muqran At CCIX, Vice-président

M. Crif RAKEN, Trésorier

Mme FA LOU, Trésorière adjointe

M. Mahmud At CCEDRI, Secrétaire

Mme Mira OUCEL, Secrétaire adjointe

M. Velεid U CERCUR

Liste des organes représentés dans la Commission de Soutien aux Détenus

L’Anavad

Le Chargé de l’Organique du MAK

Le président de la Diaspora du MAK

Le Conseil National

Fait le 13/06/2021

Signé : Mas Aselway, Ferhat At Sεid

SIWEL 181735 JUIN 21