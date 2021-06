ALGÉRIE COLONIALE : LA JUNTE MILITAIRE SANS GLOIRE OU L’EXPLOIT TERRORISTE DE KIDNAPPER DES INNOCENTS

KABYLIE (SIWEL) — Des kidnappings et des kidnappings à n’en plus finir. Chaque jour apporte son lot d’arbitraire, d’injustice et de violation de toutes les conventions sur les droits humains. Tous les militants politiques indépendantistes Kabyles pacifiques ainsi que tous les activistes du Hirak dont la majorité d’origine Kabyles ayant choisi l’algérianité arabo-islamique qu’ils illusionnent de faire évoluer de l’intérieur vers plus de démocratie et de modernité sont happés dans la rue où même dans leurs maisons par des agents en civil de la Gestapo coloniale algérienne et ce sans aucun mandat.

La méthode est similaire à celle de la Gestapo, son but, semer la terreur et la peur sur le pays Kabyle et pousser les militants Kabyles à la clandestinité. La junte oublie un détail important qui lui est déjà fatal. Les Kabyles sont les descendants d’illustres guerriers qui ont eu à affronter plusieurs envahisseurs dont les ancêtres arabo-islamistes des éléments de cette Gestapo algérienne avatars des planqués des frontières.

Loin d’émaner d’une réalité et d’un sentiment de puissance justifié, la peur que cette junte tente en vain d’instaurer en Kabylie est la projection de la panique et de la frayeur qui la saisit devant l’indépendance de fait de la Kabylie et de son vaillant peuple qui a rejeté tous les scrutins à même de lui donner une présence étatique légitime après ces législatives.

Quelle légitimité institutionnelle et juridique cette junte militaire arabo-islamiste peut-elle faire valoir aux yeux des États et des institutions internationales pour prétendre à une autorité légitime et pouvoir ainsi administrer la Kabylie ?

État légitime, État colonial ou État voyou, cette Algérie est ignorée de fait.

Un Niet final, absolu et irréversible lui est opposé. Sa seule présence est aujourd’hui réduite à la gestion de la menace, de la répression et de la violence physique et carcérale contre les Kabyles.

Un fiasco politique et juridique moteur dictatorial de toutes les violations des Droits de l’Homme et de tous les droits inhérents à un peuple, ici Kabyle, sous domination coloniale.

DANS L’A-PROPOS.

Toute la puissance policière et militaire de la junte est étalée pompeusement en Kabylie contre les Kabyles mais elle est significativement absente dans tous les théâtres d’opérations militaires aux frontières immédiates de cette Algérie.

Pire, menacée par le général libyen Haftar, la soldatesque algérienne n’a osé relever le défi cédant le terrain aux armées turque, égyptienne, française présentes sur le territoire libyen au grand dam de cette Algérie qui joue des muscles qu’en Kabylie occupée.



À ses frontières ouest, incapable d’affronter l’armée marocaine, elle mène une guerre par procuration contre le Maroc à travers les milices du Polisario qu’elle arme.

Et comment (!?) les derniers exercices militaires à balles réelles à Béchar et à Oran et sa région ont été un fiasco total. Une armée de branquignols.

Désormais cette « armée » peut se déployer dans des opérations extérieures, l’alibi constitutionnel dépassé, juste pour la figuration ou servir de chienne de garde policier pour les intérêts français au Mali et dans la zone du Sahel. Des terroristes qui au demeurant elle fabrique dans ses propres mosquées et qui se pavanent en toute liberté dans les rues d’Alger.

LE COURAGE KABYLE A L’IMAGE DE SES MONTAGNES INDOMPTABLES.

Les résidus des planqués aux frontières, sans amour pour la patrie, obnubilés par la seule rente pétrolière et minière, incapables de comprendre l’amour et l’abnégation que le Kabyle porte à sa patrie la Kabylie, illusionne d’endiguer, en vain et à ses dépens, l’indépendantisme Kabyle.

Cette junte militaire arabo-islamiste n’est forte face à la Kabylie que du retard pris à l’allumage par certains Kabyles qui tergiversent encore, certains paumés dans la chimérique et factice unité nationale et d’autres intéressés par les miettes de la rente.

Aqavel, affronter, faire face, autant le meilleur que le pire, est un terme qui fait partie du quotidien de la culture Kabyle, ce qui n’est pas le cas pour cette junte sournoise et vicieuse plus habituée à la ruse et au coup de poignard dans le dos.



Que vaut pour cette junte militaire ce comportement fasciste et lâche de kidnapper des Kabyles honnêtes et pacifiques dont le seul tort est de faire de la politique, pratique hautement noble dans la gestion de la Cité !?

N’est-ce pas là un acte terroriste à l’instar du voyou qui place une bombe et tue aveuglément des innocents ? Ôter la vie ou la Liberté à un Homme pacifique, est-ce- là le comportement digne d’une armée qui se targue de figurer parmi les plus grandes d’Afrique ? Imbue de sa puissance militaire indue, elle signe son échec et son incompétence.

Nous ne sommes pas dans le moralisme ni dans le monde des bisounours. Cette junte perpétue des pratiques initiées par ses prédécesseurs depuis le maquis de 54/62 où elle a assassiné les révolutionnaires Kabyles. Elle les a tués comme des mercenaires devenus trop gênants une fois la guerre en voie de finition ou terminée.

Ces kidnappings criminels, de sinistre mémoire et pour les Kabyles et pour l’humanité, sont porteurs de lourdes conséquences et pour la junte militaire et pour les algériens assimilés dans leur ensemble à elle.



La bande de brigands, Tebboune à sa tête, doit cesser cette folie et prendre le chemin de la sagesse au plus vite. Ainsi que l’a souligné avec sagesse Mas Ferhat Mehenni, seule la solution politique prévaut.

Le recours à la répression et à la violence du terrorisme judiciaire, loin d’être un signe de puissance, il est en lui-même, outre la panique qu’il révèle, un aveu de faiblesse, de celle qui laisse à entrevoir au grand jour cette incapacité politique, cette absence d’autorité politique et, osons-le, moral, à compenser par la force du dictat. Il est cette illégitimité qui jette dans l’incapacité à gérer le pays avec sérénité.

LE REVEIL KABYLE.

Toute proportion gardée, la force pacifique du réveil Kabyle généralisée à tout le territoire Kabyle sera à l’image du réveil américain après l’attaque japonaise contre Pearl Harbour.

CLKI – Chroniqueurs Libres de la Kabylie Indépendante

SIWEL 192119 JUI 21