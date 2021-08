MESSAGE DU CMA AUX AUTORITÉS ALGÉRIENNES

Aux plus hautes autorités civiles et militaires algériennes

Comme vous le savez certainement, Kamira Nait Sid, coprésidente du Congrès Mondial Amazigh (CMA), qui habite à Tizi-Wezzu en Kabylie, ne donne plus signe de vie depuis le 24 août 2021.

Cette disparition soudaine et inexpliquée, nous inquiète beaucoup, d’autant plus qu’elle survient deux jours après que M. Hassan Kacimi, haut fonctionnaire au ministère algérien de l’intérieur eut déclaré le 22 août 2021 à 8h15 sur les ondes de la radio publique algériennne, que « le Congrès Mondial Amazigh est passé sous la coupe du Mossad, des services secrets marocains et de certains pays étrangers ». Il a ajouté que « le Congrès Mondial Amazigh a un plan d’action subversif déployé dans tout le Maghreb ».

Ces propos aussi mensongers qu’irresponsables, font partie de la campagne de dénigrement et de haine menée depuis plusieurs années contre les Amazighs en général et contre les Kabyles en particulier.

Lorsque l’on sait que vous considérez le Maroc et Israel comme les plus grands ennemis de l’Algérie, il en découle que toute personne ou organisation qui aurait un lien réel ou imaginaire avec ces deux Etats est considérée comme un ennemi de l’Algérie. Pour le CMA, vos services propagent la fausse information de ses liens supposés avec les Etats ennemis, ce qui a pour effet de diaboliser notre organisation, d’exciter la haine des Algériens envers les Amazighs et les Kabyles particulièrement et pour finir cela justifie la répression brutale et aveugle. C’est une tactique machiavélique mais qui ne dupe plus personne.

Pour l’heure, le Congrès Mondial Amazigh n’accuse personne mais nous vous demandons instamment de déclarer publiquement si ce sont vos services qui ont enlevé et qui détiennent Kamira Nait Sid ou pas. Si cela n’est pas le cas, quels moyens l’Etat met-il en œuvre pour la retrouver le plus vite possible ? Quoi qu’il arrive, votre responsabilité individuelle est engagée.

Parallèlement, nous vous demandons avec insistance d’accepter la mise sur pied d’une commission d’enquête indépendante, donc internationale, afin de faire toute la lumière sur la campagne de racisme et d’intolérance anti-Amazighs et anti-Kabyles ainsi que sur toutes les allégations fallacieuses propagées par les services gouvernementaux algériens dans le seul but de justifier la répression contre les Kabyles et de nuire à la Kabylie.

Le CMA exprime son total soutien à la famille Nait Sid et réaffirme que plus que jamais il agira sans relâche au niveau international pour zéro impunité en Algérie.

Paris, 14/08/2971 – 26/08/2021

Le Bureau du CMA

SIWEL 271325 AOU 21