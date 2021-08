LA COPRÉSIDENTE DU CONGRÈS MONDIAL AMAZIGH MASSA KAMIRA NAIT SID EST EMPRISONNÉE DANS LES GEÔLES DE LA POLICE COLONIALE ALGÉRIENNE APRÈS AVOIR ÉTÉ KIDNAPPÉE Y A DEUX JOURS DE ÇA

KABYLIE ( SIWEL ) — Pendant plus de 48 heures passées, aucune nouvelle ni la moindre information n’était fournie ni pour ses amis ni pour ses amis et collègues qui étaient tous inquiétés et en alerte rouge. D’après le témoignage de son frère Amar, la police terroriste algérienne a nié au premières heures de son kidnapping, et ils ont affirmé que sa sœur n’était pas dans leurs locaux.

Des mensonges, de la trahison et de la haine… Tous ça contre une ancienne militante de la cause identitaire, des droits de l’homme et de la préservation de notre patrimoine amazigh, une des plus chevronnée même, issue d’une famille révolutionnaire et héroïque.

Massa Kamira Nait Sid, est renfermée dans les locaux des terroristes, entre les mains des bourreaux, des inhumains qui ont franchit et franchiront toutes les limites rien que pour saboter toute opération de sauvetage de notre chère Kabylie, de défense de notre identité, une haine très ancienne de ce pouvoir barbare algérien contre toute la Kabylie, contre tout kabyle revendiquant sa kabylité. Elle a été dépourvu de son téléphone portable, ils lui ont confisqués toutes ses affaires arbitrairement, sans lui donner le droit de passer un appel et d’informer un membre de sa famille ou son avocat de son enlèvement qui était merveilleusement et magistralement effectué par la police terroriste du colonialisme algérien.

D’après notre source, le pouvoir colonial a émis un mandat d’arrêt à l’encontre de la coprésidente du CMA et se présentera dans les jours à venir devant le juge près du tribunal de Sidi M’hamed à alger, trois chefs d’inculpation l’un d’entre eux même le pire pour ce pouvoir arbitraire est d’avoir des relations avec monsieur le président du GPK et du MAK mass aselway Ferhat Mhenni à qui ce même pouvoir a émis un mandat d’arrêt international. Une autre démarche qui s’ajoute au la longue liste des détenus kabyles, et à l’épais registres des accusations de nos sœurs et frères pacifiques que leurs unique et seul tort est l’amour de la Kabylie et vouloir mettre fin à l’opération zéro Kabyle qui s’effectuera en cas de silence radio des kabyles, un silence qui nous mènera droit à la tombe de notre Kabylie, une Kabylie pour laquelle des immortels hommes et femmes ont sacrifiés leurs vie, ont laissé couler leur sang, rien que pour une Kabylie kabyle.

SIWEL 272040 AOÛ 21