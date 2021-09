MESSAGE DE REMERCIEMENT DE MASSA DYHIA TILLELI SUITE À LA MOBILISATION POUR LE RASSEMBLEMENT A GENÈVE DEVANT LE SIÈGE DU HAUT-COMMISSARIAT DES DROITS DE L’HOMME DE L’ONU

DIASPORA (SIWEL) — Je tiens à remercier et à rendre hommage à tous les Kabyles qui ont répondu favorablement à notre appel et qui se sont déplacés des quatre coins du monde pour venir allier les forces en faveur de notre chère Kabylie et soutenir nos chers compatriotes victimes d’un racisme assumé par un pouvoir criminel qui prend plaisir à tuer les Kabyles.La diaspora kabyle est en effet l’espoir de notre pays, la Kabylie. Le cri de détresse des prisonniers ; des brûlés ; des covidés ; des noyés ; des réfugiés, devrait être le trait d’union entre toutes les tendances politiques kabyles.Nous devons souder nos rangs, l’heure est à l’union, à la solidarité et à la raison.

Aujourd’hui, la priorité est de sauver la Kabylie et le peuple kabyle, préserver notre dignité, honneur et existence jusqu’à l’acquisition de notre indépendance.

Je remercie du fond du cœur l’ensemble des associations, des mouvements, des personnalités, des artistes et le peuple kabyle pour leur mobilisation et leur implication pour faire du rassemblement d’hier devant le siège du Haut-Commissariat de l’ONU un grand succès, mais aussi une meilleure réponse au pouvoir algérien qui ne cesse d’arrêter et d’emprisonner tous ceux et toutes celles qui portent un amour sincère à la Kabylie.

Que ce pouvoir aux abois sache que notre détermination est totale, et nous irons, quels que soient les aléas, jusqu’au bout de notre combat.

Je tiens aussi à remercier l’ensemble des structures du MAK et de l’ANAVAD pour ce travail collaboratif fondé sur la confiance et la bienveillance.

Enfin, nous rassurons tous les militants et activistes politiques kabyles arrêtés ou qui subissent l’acharnement de la justice algérienne, et leurs familles, que nous serons à leur côté par tous les moyens logistiques et politiques dont nous disposons et nous ferons tout pour qu’ils soient libérés sains et sauf et dans les plus brefs délais. L’intelligence et la vigilance doivent êtres de mise.

Soyons solidaires les uns des autres, nous vaincrons sans aucun doute.

Dyhia Tilleli

Présidente de la Coordination MAK Sud-France

SIWEL 291241 SEP 2021