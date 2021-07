MAK OHIO: RASSEMBLEMENT DE SOUTIEN AUX MILITANTS PACIFISTES INDÉPENDANTISTES KABYLES EMPRISONNÉS PAR LE POUVOIR TERRORISTE D’ALGER

USA/OHIO (SIWEL) — À l’occasion de la journée de l’indépendance des États Unis d’Amérique qui coïncide avec le 04 juillet de chaque année, l’ensemble des militantes et militants du MAK De Ohio étaient présents en force, profitant de cette journée pour organiser un rassemblement de soutien aux militants pacifiques kabyles incarcérés dans les geôles du pouvoir terroriste d’Alger. Une action qui n’a pas manqué d’organisation, d’animation et d’échange d’idées avec des gens de toutes nationalités venant célébrer cette journée dédiée aux USA, mais aussi dédiée comme soutien à nos frères et sœurs arbitrairement emprisonnés par la machine destructrice algérienne.

De longs débats riches, animés par la volonté et curiosité de tous les venants des quatres coins du monde, qui ont découvert cette nation Kabyle et le projet pour l’indépendance de la Kabylie qu’est en voie de réussite et en bon chemin d’avancement grâce à de telles actions, les questions ont porté sur les origines, l’histoire, patrimoine, culture et économie de la Kabylie, ainsi sur les différentes manœuvres diabolique et pratiques machiavéliques du pouvoir colonial d’Alger sur les terre prospère de la Kabylie allant même à commettre des génocide contre ce peuple qui se bat cœur et âme pour sa liberté et la vie en paix de sa descendance dans une Kabylie indépendante.

Toutes ces questions ont été abordées par les présents, et minutieusement traitées par les militantes et militants du MAK présents dans cette grandiose célébration, marquée aussi par une forte présence des kabyles de toutes couleurs politiques et qui ont répondu s favorablement à cet appel pour rejoindre ce rassemblement de soutien, pour faire face aux atteintes et aux attaques que subissent nos frères et soeurs pacifistes dans leurs propres domiciles, une pétition a été signé par ces présents, une démarche lancée par le gouvernement provisoire Kabyle en soutien à nos détenus.

Le rassemblement a été clôturé par la lecture de la lettre adressée par le GPK à sa tête mass aselway Ferḥat Mhenni au président des États Unis d’Amérique monsieur J. BIDEN.

SIWEL 052306 JUI 21