L’UNIVERSITÉ DE VGAYET SE MOBILISE EN FORCE

Communauté Universitaire de Vgayet

(Etudiants – Enseignants – ATS)

APPEL A UNE JOURNEE DE PROTESTATION LE MARDI 29 JUIN 2021

La liberté d’expression n’a jamais été un crime !

Or, dans la « Nouvelle Algérie » du pouvoir illégitime les détenus politiques, les militants persécutés, agressés, arrêtés, convoqués, condamnés pour délit d’opinion se comptent par milliers.

Nous ne devons plus nous taire face à ces dépassements inacceptables !

Nous ne devons plus céder à cette dangereuse banalisation de l’arbitraire !

Un enseignant universitaire est arrêté, convoqué ou condamné ? Non ce n’est pas banal !

Un étudiant est arrêté, convoqué ou condamné ? Non ce n’est pas banal !

Un travailleur est arrêté, convoqué ou condamné ? Non ce n’est pas banal !

Un citoyen est arrêté, convoqué ou condamné ? Non ce n’est pas banal !

Nous appelons l’ensemble des enseignants, étudiants et travailleurs de l’université de Vgayet à une Journée de Protestation ce mardi 29 juin 2021, jour de comparution de notre collègue M. Hakim Oumokrane au tribunal de Vgayet. Toute activité pédagogique sera gelée.

Comment donc travailler sereinement lorsque l’un des nôtres subit une injustice aussi inouïe ?

La « Déclaration Universelle des Droits de l’Homme » du 10 décembre 1948 stipule clairement dans son Article 9 que « Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ni exilé. », et elle ajoute dans son Article 19 : « Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit. »

Comment donc se résigner à la spoliation de nos droits les plus naturels et légitimes ?

Comme on le sait tous, une répression féroce s’abat sur les manifestants algériens, y compris les universitaires. A l’instar de beaucoup d’autres universités algériennes, l’université de Vgayet a déjà payé, et elle continue encore à payer un lourd tribut pour la liberté d’expression. Le nombre de nos militants (étudiants, enseignants, travailleurs) touchés par la répression est effarant :

Said Benarab : convocations et traduction en justice Lemnouar Hamamouche : convocations et traduction en justice Youva Nait Haddad : arrestations, audition par la police + PV Kadafi Amrane : arrestations et intimidations Abd-Rahmane Kheloufi : agressé par des policiers Bouzid Dahouche : arrestation et comparution Wissam Nasri : mandat de dépôt non-exécuté Mourad Ben Salah-Eddine : mandat de dépôt non-exécuté Ilham Djenane : convocation par la police + PV Bilal Hamitouche : convocation par la police + PV Massinissa Bechir : convocation par la police + PV Chabha ikken : convocation par la police + PV Ferhat Lagab : convocation par la police + PV Mustapha Akkouche : convocation par la police Syphax Tigrine : convocation par la police Mebrouk Laouedj : plusieurs arrestations + 4 PV de police Hakim Oumokrane : condamnation à une amende de 200000 DA + procès le 29 juin 2021 Hakima Sbaihi : convocation par la police + PV Mira Mokhnache : arrestations, convocations, actuellement sous contrôle judiciaire Ahmed Benberkane : plusieurs arrestations Nora Haddad : condamnation à 6 mois de prison + une amende de 50000 DA Idir Mahdaoui : arrestation + PV Bachir Merad : blessure grave lors de la répression d’une marche de mardi

Jusqu’à quand cette hécatombe va-t-elle se poursuivre ?

A qui le tour ?

Ne nous résignons pas ! N’abdiquons pas !

La solidarité est plus que jamais nécessaire !

Le pouvoir liberticide n’est pas sélectif dans ses répressions… Ne soyons donc pas sélectifs dans nos soutiens et nos solidarités !

Non à la Banalisation des intimidations policières et judiciaires !

Toute notre solidarité avec tous les militants et les manifestants persécutés et avec tous nos collègues universitaires, où qu’ils soient !

SI ON TOUCHE À UN SEUL DES NÔTRES, NOUS SOMMES TOUS TOUCHÉS !

SIWEL 290015 JUI 21