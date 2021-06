L’UNION CONTRE LA TYRANNIE, LA DICTATURE ET LE MÉPRIS DU RÉGIME ALGÉRIEN ENVERS ET CONTRE LA KABYLIE, EST UNE QUESTION TOUT D’ABORD DE DIGNITÉ HUMAINE ET DU DROIT SACRÉ

KABYLIE (SIWEL) — Une succession d’événements et d’épreuves politiques ont été réalisés avec succès par la Kabylie ces derniers temps, notamment l’un des plus retentissants, à savoir le rejet total des élections algériennes par le peuple kabyle.

Ce dernier a refusé quasi unanimement toute participation à cette supercherie. De plus, par les actions courageuses et déterminées des uns et des autres, ils ont réussi à mettre à mal le plan machiavélique du pouvoir voyou d’Alger. Celui-ci a voulu gagner sa légitimité par le biais de ce pseudo processus électoral; la seule chose qu’il a finie par obtenir, c’est montrer aux yeux de tous, son penchant anti Kabyles, son fonctionnement colonial !!!! Et surtout l’intérêt proche de zéro qu’il suscite en Kabylie et pas très poussé non plus ailleurs !

Que dire du régime algérien, revanchard avéré, dépourvu de la moindre éthique politique avec à sa tête la marionnette Tebboune, celui-ci souffrant de toutes les incohérences intellectuelles. Cet énergumène qui prend des décisions étant, non seulement, aux antipodes des règles politiques universelles et des droits de l’Homme, mais aussi purement anti-Kabyles que même ses serviteurs les plus zélés ne comprennent plus. Ces derniers n’arrivent plus à suivre la volonté de ce pouvoir qui franchit, chaque jour un peu plus, des lignes rouges qu’il n’aurait pas dues dépasser, si seulement il y avait en son sein des hommes de raison. Hélas !!! C’est loin d’être le cas ! Vous n’y trouverez que des escrocs en puissance, des loups sans scrupule, aveugles et sourds à la moindre humanité !

En définitive, il n’est pas étonnant que le sieur tebboune, sans majuscule, soit qualifié par Boukrouh d’homme fou, au sens propre puisque pour se venger de la résistance de la Kabylie, il a classé le MAK, tout un symbole, dans la catégorie des mouvements terroristes. On aurait pu en rire si seulement ce président d’opérette n’avait pas mis en œuvre toutes ces arrestations de militants politiques pacifiques parce qu’accusés outrageusement de terrorisme et ce, indifféremment qu’ils soient du MAK ou du Hirak !

Du jamais vu, c’est inédit dans l’histoire des États-Nations modernes. Si ce régime ne venait pas être rapidement limité dans sa folie, les conséquences de ses errements politiques pourraient être désastreuses, autant sur le plan interne qu’externe.

Si par ses décisions saugrenues et folles, le président de l’Algérie coloniale pensait pouvoir contrôler la situation afin de sauver sa peau, en réalité il a tout faux. Il lui sera difficile d’éviter ceux qui l’attendent au virage, eux souhaitant lui faire payer avec son fils, l’acharnement judiciaire et médiatique avec lequel il a souhaité se débarrasser d’eux. Il se trompe manifestement, car quoi qu’il fasse, il sera rattrapé par ces piranhas ou ces requins aux dents longues habitués à dévorer de la chair fraîche. Ceux-ci n’ont pas pour habitude de lâcher leurs proies, leurs ennemis. Ils sont, depuis des décennies, les vampires de ce pays nommé Algérie. Ils ont usé et abusé de ses bienfaits, au détriment d’une population réduite complètement à l’état de zombies, voire de tubes digestifs sur pattes.

De toutes les façons, les jours du pseudo président sont comptés, il se fera détrôner de la même manière qu’il est arrivé, sans aucune légitimité, au poste suprême de l’État. C’est ainsi que ça se passe dans la mangeoire algérienne, pas autrement. Une routine déconcertante !

L’union contre la tyrannie, la dictature et le mépris du régime algérien envers et contre la Kabylie, est une question tout d’abord de dignité humaine et du droit sacré, c’est pourquoi en ce moment crucial de notre histoire, nous sommes, en tant que peuple kabyle, condamnés à nous unir pour repousser l’ennemi, qui comme il est parti, fera des prisonniers dans chaque village, quartier et ville de notre chère patrie, même les plus reculés. Il ne se gênera pas pour atteindre toutes les familles. C’est de cette façon qu’il pense arriver à marquer les esprits. Nous le savons que trop bien, c’est une seconde nature pour lui !

Après le MAK et accessoirement le Hirak, viendra forcément le tour des autres tendances politiques kabyles. C’est une certitude, rien n’arrêtera le pouvoir algérien, c’est ainsi qu’il se maintient et cela depuis sa naissance.

C’est ici et maintenant que nous sommes condamnés à infliger une autre défaite à Tebboune et son régime aux abois, qui eux veulent réduire la question de la Kabylie à un zéro kabyle.

Comme personne ne peut nier l’apport majeur et primordial de la diaspora kabyle dans les différentes luttes que la Kabylie a initié, depuis longtemps déjà, pour ses droits linguistiques, culturels et à exister dignement, au nom de la direction de l’organique du MAK, nous appelons, de toute notre volonté, les Kabyles vivant en France, au Canada et ailleurs dans le monde, à se mobiliser en faveur de notre patrie et à se rapprocher des instances du MAK pour que, ensemble et unis, nous allions porter la voix de notre peuple plus haut, et conséquemment apporter davantage de soutien politique au droit de la Kabylie à disposer librement de son destin par l’exercice du droit à l’autodétermination.

Aussi, nous tenons à rassurer tous les militants, hommes et femmes, arrêtés ou qui subissent l’acharnement de la justice algérienne, et leur famille, que nous serons à leurs côtés par tous les moyens logistiques et politiques dont nous disposons. Nous ferons tout pour qu’ils soient libérés sains et saufs, et cela dans les plus brefs délais possibles. L’intelligence et la vigilance doivent être de mise pour déjouer les plans macabres de l’Algérie coloniale.

Soyons solidaires les uns des autres. Nous vaincrons, il n’y a pas de doute à avoir…

Honneur au peuple kabyle qui montre son courage, sa détermination un peu plus chaque jour qui passe.

Nous irons jusqu’au bout de notre combat libérateur.

Hanafi Ferhouh, pour la direction de l’organique du MAK

SIWEL 191749 JUI 2021