COMMUNIQUÉ DE L’ANVAD

ⴰⵏⴰⵠⴰⴷ ⴰⵇⵠⴰⵢⵍⵉ ⵓⵄⴺⵉⵍ

ANAVAD AQVAYLI UΣḌIL

GOUVERNEMENT PROVISOIRE KABYLE

ⴰⴼⵔⴰⵏⵉⵎⴰⵏ ⵉ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵉⵇⵠⴰⵢⵍⵉⵢⴻⵏ

AFRANIMAN I TMURT N IQVAYLIYEN

MOUVEMENT POUR L’AUTODÉTERMINATION DE LA KABYLIE

COMMUNIQUÉ

Invité par le café littéraire de Tichy pour donner une conférence-débat autour du thème : « Instrumentalisation de la justice : Quel impact sur les droits de l’homme en Kabylie » aujourd’hui 19 juin à 15h, des rumeurs ont vite circulé faisant état de l’annulation de cette conférence et de l’arrestation de Maître Kader Houali.

N’étant pas arrivé à l’heure au centre culturel IDIR ACHOUR-BACCARO, les citoyens ont commencé à s’inquiéter et à se rassembler sur place. Il s’est avéré que la rumeur a été lancée par les services de police même et que « les autorités locales » tentent en ce moment même de dissuader Maître Houali et les organisateurs de tenir la conférence prévue. Devant la détermination des organisateurs et des citoyens, le chef de Daïra tente tout pour faire annuler la conférence en usant de toute sorte de subterfuges et d’intimidations. Il pourrait vite recourir à la force. La mobilisation ne doit pas fléchir.

Nous apportons notre soutien absolu aux organisateurs et à Maître Kader Houali pour leur détermination pour faire barrage à ce qui est clairement une manœuvre parmi tant d’autre pour juguler toute voix discordante avec la politique de « normalisation » violente que le régime semble déterminé à imposer. Mais la Kabylie ne pliera pas.

Nous reviendrons probablement dans les heures à venir sur ce qui se trame à Tichy et nous mettons en garde les autorités algériennes contre toute tentation d’embraser la Kabylie.Pour la liberté d’expression,Pour une Kabylie indépendante débarrassée de la dictature militaro-mafieuse algérienne.

Aksel AmezianePorte-parole de la présidence de l’Anavad

Le 19-06-2021

SIWEL 191720 JUI 21