L’IMPOSSIBLE ÉQUATION

KABYLIE (SIWEL) — Il est comme ça de équations impossible à résoudre tant elles découlent de l’absurde. Ainsi en est-il d’une certaine élite kabyle qui s’échine à vouloir rallier à sa cause des pans entiers d’une société qui elle s’est choisi toute une autre cause (diamétralement opposée aux choix de cette élite). C’est par exemple un cas d’école de citer la fameuse phrase du docteur Sadi au lendemain des législatives remportées par le front islamique du salut : « je me suis trompé de société ». Aveux de détresse du moment où extrême lucidité de sa part ? Quoi qu’il en soit, cette anecdote est révélatrice de l’impasse dans laquelle se trouvent une grande partie des politiciens kabyles qui voudraient se persuader qu’ils pourront via des concessions (voir des compromissions) gagner quelques espaces ailleurs qu’en Kabylie.

En su du reniement de leur identité politique (modernité, laïcité, amazighité) et de leurs choix politiques de base (fédéralisme, régionalisation) ces politiques ont poussé leur accommodement jusqu’à faire des alliances contre nature avec les entités (tantôt du pouvoir tantôt des islamistes) contraire à leur projet de société. Ce phénomène ne s’observe pas uniquement chez les partis politiques mais aussi chez beaucoup de personnalités politiques kabyles qui, faisant fie de leur combat au sien du MCB, tournent le dos aux idéaux qui les ont amené sur le terrain du militantisme dans les années 80, pour épouser un autre profil à l’antipode de ce qui les a motivé à leur prime jeunesse.

En fait, tout ce beau monde fait comme si leur aura (dessein et destin politique) est nationale. Cette ambition de peser sur le cours des choses sur l’échiquier politique algérien, leur fait perdre toute bonne mesure, accentue leur errance dans un chemin sans issue pour eux. Au mieux, ils peuvent aspirer à devenir (pour les rares qui auront cette chance) députés ou sénateurs au pire des élus locaux sans aucune envergure. Là réside le drame pour ces élites qui à force de vouloir convaincre une opinion qui fait peu de cas de leur propre opinion, se perd en conjoncture et peine à se hisser aux chimériques espoirs qu’elles cultivent.

Hélas, la réalité est têtue. Les beaux discours, la générosité de l’élan (souvent sincère) ne suffisent pas pour convaincre une opinion qui lorgne ailleurs que vers cette « algérianité » chantée par cette élite kabyle. Les luttes menées durant les années 80 (où même le président du GPK chantait cette Algérie enfin réconciliée avec son identité séculaire, cette Algérie réconciliée avec son histoire, cette Algérie multi culturelle qui enseigne ses deux langes le tamazight et l’arabe algérien) et leur impossible aboutissement est une preuve tangible et irréfutable que cette élite kabyle ( qui n’a aucun piédestal en dehors de cette Kabylie) perd son temps et plus grave fait perdre son temps à la Kabylie dans sa quête d’émancipation et d’indépendance. A la vielle du double anniversaire du printemps berbère et du printemps noir, plus que jamais cette élite est interpellée pour faire le bon diagnostique des choses , pour aller vers cette union sacrée et dessiner un autre avenir à cette Kabylie maintes fois malmenée justement par cette Algérie ingrate envers les sacrifices ( durant la guerre d’indépendance et après cette indépendance) consentis par nos parents et nos ainés dans les combats identitaires et démocratiques qu’ils ont mené. L’heure est grave et le temps urge !

H@S

SIWEL 071335 AVR 21