DE LA KABYLIE DIGNE À L’ALGÉRIE COLONIALE ÉTAT VOYOU ACIVILISÉ

KABYLIE (SIWEL) — La Kabylie va mal. À peine voulait-elle, en 1962, au sortir de la guerre coloniale contre la France se relever, qu’elle subit une autre colonisation, celle-ci arabo-islamiste plus pernicieuse. Algérienne, elle se présente sous les oripeaux de la fraternité des armes et de celle de la religion musulmane. Elle s’attaque intrinsèquement à l’âme Kabyle, Taqvaylit, son identité originelle qu’elle agresse et ce dans toutes ses dimensions, culturelle, de sa pensée, sa mémoire historique, son vécu, ses traditions, ses valeurs, sa langue, son Histoire, son humanité, sans oublier le pillage de ses ressources naturelles.

Ce pays dit « Algérie » une copie arabo-islamiste dont l’original est en orient tente de dupliquer et d’imposer son identité étatique arabo-islamiste en Kabylie. Un processus d’uniformisation à même de broyer toutes les spécificités culturelles, linguistiques et identitaires de la Kabylie dont les fondamentaux sont énoncés et gravés dans la constitution algérienne. Une « Algérie » terre arabe avec l’islam religion de l’État appartenant au Maghreb arabe. Constantes nationales inaliénables, est-il dit, pour lesquelles cette « Algérie » a déjà assassiné les révolutionnaires Kabyles.

Ses derniers qui ont pensé et mené cette révolution, nationalistes se voyaient-ils quand les opportunistes « moudjahids » des frontières arabo-islamistes les appréhendaient mercenaires à éliminer dès l’indépendance acquise pour asseoir leur idéologie arabo-islamiste. Constat indéniable.

Outre une arabisation forcenée, agressive et violente pour supprimer à long terme, la langue Kabyle, la junte militaire arabo-islamiste a fait se développer une islamisation salafisée à travers ses mosquées et ses médias dans le but de diminuer, de ridiculiser et de dénaturer l’islam Kabyle, prétendu loin des canons de l’orthodoxie islamique, par une exégèse intégriste et fondamentaliste qui agresse et dénigre même le geste et la position du corps dans la pratique cultuelle.

La dramatique actualité Kabyle vient nous rappeler à quel point le vers archaïque et obscurantiste islamiste a pénétré et envahi la Kabylie. La vie d’une mère et de sa fille sacrifiées sur l’autel d’une pratique satanique d’essence islamiste étrangère aux mœurs, aux coutumes et aux traditions Kabyles exigeantes dont celui du respect de la vie. Une humanité Kabyle abîmée.

C’est dans ce contexte politique et sociétal exécrables que des voix de certains Kabyles, quelques-uns intéressés, mus par le souci de garder leurs privilèges matériels, médiatiques et financiers, d’autres par un sentimentalisme amical inconséquent et d’autres par l’incapacité d’appréhender un présent délétère et pire encore d’autres qui savent et en sont conscients mais qui ne veulent rien savoir et n’osent remettre en cause le carcan identitaire national arabo-islamiste dans lequel ils sont enfermés, la Kabylie avec. Ils contribuent même à le promulguer, leur communication se fait en grande partie en langue arabe.

Ils tentent pour ce faire de proposer un statut particulier à la Kabylie. La solution de la rupture sans la rupture dans la soumission et la continuité arabo-islamiste. Chacun y va de sa préférence pour un statut particulier, qui de l’autonomie, qui de la régionalisation, qui du fédéralisme, qui d’une décentralisation etc.. bien sûr tous ces cadres sous la férule et la botte de la junte arabo-islamiste. Des ersatz de liberté le boulet au pied.



Les exemples des états civilisés, allemand, américain, suisse, espagnol etc.. leur offrent une palette de statuts où chacun a pioché pour copier et importer son modèle afin de le coller à la Kabylie comme on le fait de l’importation de la patate, de la semoule etc…La culture de l’importation, désormais atavique.

De prime abord tout est beau et faisable. Sur le plan technique cela est possible comme cela l’a été pour les usines clé en main chères au criminel dictateur Boumediene dont on connaît les bilans économique et écologique catastrophiques.

Si les pays civilisés cités plus haut ont réussi avec des bémols pour l’Espagne avec la Catalogne et la Belgique avec la Wallonie et la Flandre, ils ont en commun de partager les mêmes valeurs philosophiques, éthiques, laïques, démocratiques et civilisationnelles. Ils ont en partage et en commun le respect des Droits de l’Homme, du statut de la Femme, l’État de Droit, la séparation des pouvoirs, l’appartenance à une aire civilisationnelle faite de tolérance, du respect de l’Autre, en somme un patrimoine et un imaginaire social et sociétal humanitaire ouverts sur l’universel.

Revenons sur le plancher des chameaux. Cette « Algérie » avec son idéologie arabo-islamiste, propre à tous les États arabes et islamiques, hégémonique aux pratiques criminelle, fasciste et négationniste, acivilisée, primitive, voire le sort qu’elle a réservé à la Kabylie alourdi par une série de viols même sur enfant, et de tortures, est-elle à même de répondre aux conditions citées plus haut propres à des États de droit et des peuples civilisés ?

NON ! NON ! et NON ! Quelle est cette folie qui pousse alors certains Kabyles à vouloir associer l’image de la Kabylie à celle honteuse et salie de cette « Algérie » pour des siècles et maintenir la Kabylie sous la domination arabo-islamiste et à hypothéquer la terre Kabyle qui jusqu’en 1857 fut indépendante ? Quelles valeurs civilisationnelles et sociétales partage la Kabylie avec cette « Algérie » ? Aucune ! Il s’agit de deux mondes antinomiques aux antipodes de l’un de l’autre.

La terre Kabyle riche de son Histoire et de sa Langue multilinéaires, de sa Culture, de ses traditions, de son Droit et de ses Lois, de sa Démocratie séculaire, de sa La3naya et de son serment Jma3 Liman avec son pendant la laïcité, en somme une Civilisation dont les valeurs de respect de l’Homme, de ses Droits ne peut être hypothéquée et à fortiori vendue.

Ces critères font de la Kabylie un pays entier, un territoire, un Peuple et une Nation dont les valeurs civilisationnelles ont et sont des points de convergences avec ceux des États civilisés, a vocation à être un État qui émarge aux Nations Unies et non une région raillée en dechra de zouaves sous la domination et l’occupation plus que honteuse, sous quelque statut que ce soit, d’une « Algérie » arabo-islamiste colonialiste, acivilisée, ruinée et délitée.

Une régression dans le déshonneur indigne du combat historique de nos ancêtre pour la Liberté et un suicide civilisationnel, économique et politique quand des peuples, tel le Catalan, une nation vaillante, revient sur le cas de son autonomie, pourtant dans un environnement européen civilisé, afin de lutter désormais pour son indépendance.

L’indépendance de la Kabylie est une condition existentielle dans cet environnement arabo-islamiste hégémonique où seul un État Kabyle est à même de la protéger et où l’islamisme encouragée et manipulé par la junte est aux aguets.

CLKI – Chroniqueurs Libres de la Kabylie Indépendante

SIWEL 071550 AVR 21