LETTRE AUX ALGÉRIENS ET AUX ALGÉRIANNISTES

KABYLIE (SIWEL) — Avec les différentes sorties des agents de la DRS et le communiqué de la défense nationale algérienne lu et entendu dans les différents médias algériens; J’interpelle les citoyens algériens :

Si vous avez un semblant de sens de patriotisme, vous serez aujourd’hui admiratifs et respectueux à l’égard de votre peuple voisin, les kabyles!

Si vous avez ce nationalisme qui coule dans vos veines et l’amour de la patrie, vous comprendrez que cet amour est légitime chez les kabyles désireux de propulser leur patrie aux rangs des Républiques démocratiques et modernes.

Si vous êtes conscients de l’absence flagrante du pouvoir algérien qui vous gouverne, pour qui vous allez peut-être renouveler vos vœux de fidélité pour le pire et pour le pire encore, ce 12 juin, vous comprendrez que le peuple kabyle n’acceptera pour rien au monde de rater ce référendum qui n’est ni plus ni moins, qu’une promesse de souveraineté sur ses terres, et un laisser-passer pour prendre son destin en main, et ce, peu importe où le bateau de l’indépendance le mènera.

Si vous avez pris un instant durant toutes ces années de mariage forcé, orchestré par la France, entre vous et nous, et si vous avez pris la peine de nous connaitre ou de nous côtoyer en toute objectivité, inutile alors de vous rappeler à quel point nous sommes contre le racisme, contre la violence, et contre l’injustice, ce que nous subissons pourtant depuis des lustres. Rappelez-vous que nous avons combattu la France pour vous et le terrorisme militaro-algérien des années 90, à vos côtés.

Prenez vos responsabilités face à la propagande fasciste de votre gouvernement qui ne cherche qu’à semer le chaos et à pousser les citoyens à s’entretuer. Il sera ce loup qui va pleurer dans la bergerie.

-Enfin, je m’adresse à ces kabyles algériens, qui ne sont ni du côté de leurs frères et sœurs kabyles, ni auprès des autres algériens qui les renient :

Rappelez-vous que le peuple kabyle digne a décidé de prendre son destin en main, et qu’il ne fait qu’exercer ses droits les plus fondamentaux.

Rappelez-vous que vous avez choisi de lui tourner le dos et de partir en quête d’une identité cousue de toute pièces, utilisant des lambeaux d’une histoire déchiquetée et d’un passé recomposé.

Rappelez-vous, qu’en vous positionnant en ennemis vis-à-vis du peuple kabyle indépendantiste, vous ne faites que monter en mépris dans la tête de vos pseudo-frères du lait, car ce à quoi vous aspirez, ces idéaux et ces valeurs ne sont que sacrilèges à leurs yeux.

Rappelez-vous de votre silence complice, révélateur de lâcheté pour certains, et d’opportunisme pour la classe politique et pour les carriéristes

Sachez que pour ma part, je préfère de loin ces algériens qui nous haïssent à ces kabyles qui nous trahissent !

Vive la Kabylie libre et indépendante !

Hassiba Ramdani

Le 26-04-2021

SIWEL 261120 AVR 21