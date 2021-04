COMMUNIQUÉ D’AKAL ALLIANCE POUR UNE KABYLIE LIBRE

KABYLIE (SIWEL) — Pris de panique devant les manifestations historiques du 20 avril 2021 qui ont montré que la Kabylie est UNE et Indivisible, la junte d’Alger déploie tous ses efforts pour discréditer le combat du peuple kabyle.

Après avoir actionné ses mercenaires londoniens suggérant publiquement de « gazer » les Kabyles, c’est au tour de son ministère de la Défense de passer à l’action via un communiqué infâme et mensonger qui nous rappelle l’affaire Cap Sigli de décembre 1978.

En prétendant « avoir démantelé une cellule criminelle composée de partisans du mouvement séparatiste MAK » , le pouvoir algérien vise, à travers cette supercherie politique, à pointer du doigt « l’ennemi intérieur » en Kabylie pour créer un « consensus national » algérien face au « danger » dans le seul but d’assurer sa propre pérennité. C’etait également cette technique de diversion qui a été utilisée pendant la decennie noire. Avant, c’était » moi ou les terroristes ». Aujourd’hui, c’est « moi ou les Kabyles » !

Fidèle à son combat noble et pacifique, la Kabylie ne tombera jamais dans le piège de la violence et il n’y aura pas d’effusion de sang en territoire kabyle. Rien n’est plus puissant qu’un peuple qui a décidé de se libérer de toute forme de joug.

Ni la répression, ni la diffamation, ni les diversions et encore moins les conspirations abjectes ne pourront altérer la détermination du peuple kabyle à recouvrer sa pleine souveraineté et ériger démocratiquement son propre État. Le chemin est certainement pénible mais la victoire est certaine.

Solidaire des peuples d’Algérie, le peuple kabyle a donné à plusieurs reprises des leçons de démocratie, de pacifisme et de modernité politique. Ce ne sont pas les gesticulations d’un ministère de la défense qui s’érige illégitimement en autorité suprême en Algérie qui vont faire peur à un peuple solide et rompu à la lutte pour la liberté.

AKAL appelle la population à la vigilance et à la fraternité. Il n’ y aura pas un Printemps noir bis. Il y aura une Kabylie souveraine et démocratique.

Pour AKAL, le porte-parole

Ahviv Mekdam

SIWEL 261135 AVR 21