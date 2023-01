LES MILITANTS KABYLES DE SETIF FACE A LA REPRESSION ALGERIENNE.

SETIF (SIWEL) – Les Militants Kabyles de Setif qui subissent depuis plus d’un an la férocité du colonialisme et les prisons algériennes appellent les collectifs d’avocats à les soutenir face à la tyrannie du régime colonial algérien:

– Boulekbas Younes est programmé pour le 22/12/2022 au pseudo tribunal colonial algérien d’El-Eulma à Setif.

– Mendil Djahid est programmé pour le 27/12/2022 au pseudo tribunal colonial algérien d’El-Eulma à Setif.

– Moudoud Nassim est programmé pour le 03/01/2023 au pseudo tribunal colonial algérien d’El-Eulma à Setif.

– Kamel Laadj est programmé pour le 03/01/2023 au pseudo tribunal colonial algérien d’El-Eulma à Setif.

– Quant à Zerkak Abdelmalek, il a été condamné le 14/12/2022 à 18 mois de prison ferme (sachant que le fameux article 87bis a été retenu contre lui).

Tilelli i warraw n tmurt taqvaylit

Timunent i tmurt Taqvaylit.

SIWEL 161346 DEC 2022