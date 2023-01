JUSTICE ALGERIENNE DE LA HONTE. ENCORE DE LOURDES PEINES POUR LES MILITANTS KABYLES PACIFISTES.

ALGER (SIWEL) – La moindre opinion politique vaut des peines de prison très lourdes aujourd’hui chez la junte militaire algérienne.

Les activistes pacifistes Kabyles Kamira N At Sid, Bouaziz At Chebib et Slimane Bouhafs ont subi l’arbitraire ce 16/12/2022 au tribunal colonial algérien de Dar El-Beida, des peines lourdes ont été prononcées contre eux :

– Kamira Nait Sid : 5 ans de prison ferme et 100 000 da d’amende.

– Bouaziz Ait Chebib : 3 ans de prison ferme et 100 000 Da d’amende.

– Slimane Bouhafs : 3 ans de prison ferme et 100 000 da d’amende.

– Aksel Bellabbaci : Perpétuité.

– Ferhat Mehenni : Perpétuité.

Nous avons appris que Slimane Bouhafs a été torturé et probablement violé, et nous avons constaté que le dossier était vide. Tout le procès tournait autour de l’appartenance ou pas au MAK. Nous rappelons ici que le droit à l’autodétermination des peuples est un droit reconnu par l’ONU et par la constitution algérienne et que l’article 87bis qui veut faire de toute opinion politique un acte terroriste est critiqué par toutes les nations qui se respectent dans le monde. Le MAK est un mouvement pacifiste qui n’a jamais usé de la violence, il ne demande qu’à consulter le peuple Kabyle pour choisir son destin politique.

La junte militaire algérienne et son régime en place sont en train d’aller beaucoup plus loin que ce qu’a fait Boumediene à son époque, ils sont en train de faire pire que la Corée du Nord et semblables.

La vice-présidente du congrès mondial Amazigh, Kamira N At Sid, a demandé aux siens de ne pas pleurer après l’annonce du verdict, elle a déclaré : « J’ai pris 5 ans, Mandela en a pris 27 ans ! ».

Tilelli i Kamira, Bouaziz akk-d Sliman.

Tilelli I tarwa n tmurt Taqvaylit.

Timunent I tmurt Taqvaylit.

SIWEL 160837 DEC 2022