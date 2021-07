LES FEUX DE FORÊTS GUETTENT LA KABYLIE

KABYLIE (SIWEL) — L’été est bien là, mes frères et sœurs kabyles. Il fait très chaud actuellement en Kabylie, et l’un des dangers majeurs qui la guette, vous le savez, c’est le feu, oui ce sont ces incendies à répétition, ravageurs et ne laissant plus rien derrière leur passage si ce n’est la désolation la plus totale.

Chaque saison estivale, c’est la même chose, nos belles montagnes sont les proies des flammes destructrices. C’est un vrai crève-cœur que de voir ce sempiternel spectacle se renouveler chaque été. C’est désolant de constater que ces feux détruisent, année après année, nos richesses, les oliviers, la faune, la flore… J’ai l’impression que c’est devenu au fil du temps, pour beaucoup d’entre nous, une fatalité !

Et pourtant, ce n’est pas possible de continuer à ne rien faire et d’accuser les autres. Certes, il y a sûrement une main criminelle qui actionne tous ces feux mais pas que, il y a aussi le laxisme qui a gagné toute une population, livrée à elle-même, décérébrée par tant d’années d’abrutissement prodigué généreusement par l’école algérienne.

Il est grand temps de retrouver le sens du respect de notre terre, des effets de nos actes sur notre environnement. Il est urgent que Taqvaylit revienne pour éclairer nos esprits endormis dans ce marasme ambiant…

Oui, il est de la responsabilité de chacun de faire en sorte que notre terre échappe le plus possible à ces feux carnassiers qui la mettent à genoux depuis des décennies. Oui c’est à nous et à personne d’autre. Il faut arrêter de faire tout et n’importe quoi avec nos montagnes, notre territoire. Nous devons en prendre soin si nous ne voulons plus qu’il s’embrase à la moindre chaleur, l’été venu.

C’est pourquoi aujourd’hui, je souhaite lancer cet appel, à relayer svp le plus possible autour de vous, sur les réseaux sociaux :

« Kabyles, ne jetez plus svp de mégots de cigarette par les fenêtres de vos voitures. Ils peuvent être responsables de déclenchement de feux les jours de grande chaleur, de temps sec, de vent chaud… Bien des incendies, d’ailleurs, viennent de cette attitude désinvolte, c’est à dire qui se fait de manière quasi automatique sans penser aux conséquences derrière !!!

De plus, de la même façon, arrêtez de jeter à tout va vos détritus dans la nature, et plus particulièrement les bouteilles de verre, ce dernier, par sa réfraction avec le soleil sur les herbes et la broussaille sèches, peut également être le déclencheur d’incendies…

Peut-on continuer à agir ainsi dans une telle irresponsabilité quasi généralisée et après se plaindre des méfaits de ces feux monstres ravageant notre chère bien-aimée Kabylie ?!?!

Non je ne crois pas ! C’est à nous et à nous seuls de changer nos pratiques vis à vis de notre terre, notre territoire. Nous n’avons rien à attendre de qui que ce soit. J’en appelle donc à tous ceux, qui aiment et veulent préserver leur Kabylie, à se mobiliser, à informer, à inciter de façon intelligente les citoyens autour d’eux, à ne plus maltraiter de la sorte notre environnement, pour le bien de tous au final. »

De manière générale, les Kabyles doivent arrêter de jeter leurs ordures n’importe où et n’importe comment, et réfléchir aux façons de s’en débarrasser le plus proprement possible. Il n’y a rien à espérer du pouvoir algérien qui se fiche comme de sa première chemise de notre territoire kabyle, c’est pourquoi je trouve admirable les initiatives comme celle du concours du village le plus propre de Kabylie. Il est important que de telles actions se répandent de plus en plus pour faire face au défi qui est le nôtre, préserver notre terre, la protéger pour la léguer aux générations futures.

Mais en attendant de mettre en place de tels grands projets, des petits gestes du quotidien suffiront à faire avancer notre cause, celle de la préservation de notre patrimoine ancestral, la Kabylie !!!

J’espère de tout mon cœur que cet appel sera entendu et mis en œuvre par le plus grand nombre.

Partagez, partagez le plus possible svp, je vous en remercie d’avance ou plutôt la Kabylie vous en sera éternellement reconnaissante !

Vive la Kabylie belle et fière !!!

SIWEL 210016 JUIL 21