LE MONDE IRA MIEUX AVEC UNE KABYLIE INDÉPENDANTE !

KABYLIE (SIWEL) — Est-ce la mouche tsé-tsé qui a piqué les puissances politiques et économiques mondiales, pour laisser encore exister des pouvoirs spoliateurs tel que le régime algérien ? Un système couvant sur les plus précieuses richesses qui puissent exister sur Terre, mais préférant quémander de l’aide, pour nourrir sa population, auprès des organismes internationaux censés normalement agir pour les pays pauvres !!!

Qu’apporte franchement un tel pays au monde ? Pas grand chose ! Son gaz, son pétrole sont viciés. Ils apportent plus de problèmes qu’ils n’en résolvent !!! En effet, par l’export de sa délinquance, de ses terroristes islamistes, le pouvoir algérien contribue à dérégler le bon fonctionnement du globe…

C’est pourquoi, il m’arrive fréquemment de ne plus accorder le moindre crédit aux discours politiques des leaders mondiaux qui pourtant s’auto-proclament serviteurs de la paix, des droits de l’homme, et protecteurs des peuples opprimés. Cela s’avère en réalité juste des discours creux vis à vis de leurs peuples et le reste du monde, pour protéger leurs intérêts réels et par ricochet leurs bénéfices.

C’est plus fort que moi, je ne crois plus en l’intervention des grandes puissances en ce qui concerne les peuples opprimés. Les dés sont pipés, c’est l’argent qui fait tourner le monde et pas vraiment les valeurs d’humanité.

Je ne crois pas donc aux versions qui louangent le succès des États-Unis d’Amérique en Irak, car leur véritable problème était Saddam Hussein et les puits de pétrole qui vont avec, et sûrement pas le peuple irakien et les Kurdes. Je ne crois plus aussi à la présence de la France au Sahel pour cause de lutte contre le terrorisme, mais plutôt, je pense qu’elle est là pour ses ressources souterraines variées, en l’occurrence, de l’or, du bauxite, du phosphate etc…

Je ne crois pas non plus aux slogans des instances internationales, comme par exemple ceux de l’ONU, quand je vois à longueur d’année leur indifférence vis-à-vis de la tyrannie que subissent la plupart des minorités, à travers la planète, réclamant inlassablement et en vain leur autodétermination.

Il faut dire qu’au nom d’intérêts établis entre les puissances mondiales et les régimes mettant leurs pays sur les bonnes voies de la dérive, malheureusement, l’accroissement de l’injustice, de la tyrannie et des massacres collectifs sur certaines minorités ayant pourtant comme objectif et volonté de contribuer positivement à l’épanouissement, à la croissance de l’espèce humaine sans exception ont été tolérés, voire dans certains cas même encouragés. Le peuple kabyle est l’un d’entre eux par excellence, et cependant qui n’a jusqu’ici obtenu aucun soutien de qui que ce soit, sauf celui du Maroc, sûrement parce que c’est un pays ennemi politique et diplomatique de l’Algérie.

La Kabylie indépendante sera capable d’apporter au monde bien plus d’avantages que ne le fait l’Algérie, qui en réalité prend plus qu’elle ne donne. Tout d’abord sur le plan économique, elle pourra être un partenaire de choix au regard de ses richesses souterraines abondantes mais inexploitées et surtout à l’abri de tout recensement, comme entre autres l’uranium. Par ailleurs, elle est un territoire qui favorise de nombreuses activités dans les domaines de l’agriculture et de l’oléiculture. Elle est capable à ce propos de produire des huiles d’olive de grande qualité mis à part les sabotages permanents venant du pouvoir colonial d’Alger. Outre cela, le peuple kabyle représente la partie la plus travailleuse de l’Algérie toute entière. Il est également instruit avec une moyenne d’âge jeune, s’ouvrant sans tabou et s’adaptant aux normes régissant le monde moderne actuel. En conclusion, c’est un peuple développé au sens propre du terme, mais qui est malheureusement réfréné, dans un enclos idéologique pourri et anti-évolution, à savoir l’Algérie arabo islamiste, surtout ces dernières années.

Notre appel est destiné au peuple kabyle, pour lui dire que la seule chose essentielle, en laquelle il doit vraiment avoir foi et confiance, réside en lui-même. Il s’agit avant toute chose de faire émerger la volonté de se débarrasser de toutes les barrières le maintenant dans un statut quo qui perdure depuis des décennies, pour ensuite enfin aller de l’avant.

Les Kabyles méritent amplement d’avoir leur propre pays car ils seront capables d’apporter beaucoup, d’abord à eux-mêmes, puis aux autres, par la stabilité qu’ils sauront instaurer dans cette partie du monde, ils seront des alliés sûrs dans la lutte contre le terrorisme islamiste. Et ce n’est pas rien quand on voit le nombre de pauvres gens succombant aux actes de ces barbares.

Vivement l’indépendance de la Kabylie.

Liberté pour nos détenus.

SIWEL 210007 JUIL 21