« LE PROTOCOLE DES SAGES… D’ALGER » SELON LE SÉNATEUR RACISTE ANTIKABYLE ET ANTISÉMITE BENZAÏM

KABYLIE (SIWEL) — Benzaim de son prénom Abdelouahab, sénateur de condition, vous le connaissez. Il est le fils du FLN où il a trainé ses savates. Vous l’aurez compris, il est d’engeance idéologique arabo-nationalo-baathiste-islamiste, un pur pedigree de raciste anti-kabyle et antisémite. Il est aujourd’hui un proche de Tebboune. Un proche idéologique vraiment proche. Il lui est tellement proche, que seule, en plus jeune, l’absence de petite moustache l’y distingue.

Le Benzaim a déjà failli. Connu au registre des racistes et fascistes arabo-islamistes. Rappelons-nous de sa saillie contre les « Kabyles, tumeurs cancéreuses », terminologie anti-juive propre aux mouvements fascistes de sinistre mémoire. Une tumeur qu’il « faut éliminer » à l’instar de ce que les nazis ont fait aux Juifs et qu’il veut appliquer en toute impunité aux Kabyles aussi.

Dans un journal en ligne tenu par des Kabyles, bloqué à ce jour par la junte militaire, et qui lui a ouvert ses colonnes pour le faire parler avec condescense, Abdelouahab s’est épanché sans aucune retenue sur le Maroc et Israël avec des propos et des théories complotistes racistes, antisémites et haineuses, inspirées directement du « Protocole des sages de Sion » ( pamphlet antisémite écrit par la police secrète du Tsar, Okhrana), des vomis qui n’auraient pas dépassé le stade de la rédaction dans un pays de droit.

Mais, cette « Algérie » n’est-elle pas en guerre contre le Maroc !? Tout ce qui peut alimenter et exciter les instincts bas dans un bled en mal de patate et de lait est le bienvenue.

Benzaïm appelle le peuple marocain à la vigilance contre la « politique de peuplement » que voudrait « mener Israël au Maroc ». Non rien moins que ça. D’un coup négationniste et révisionniste, il balaie plus de 2 000 ans de présence juive en Afrique du Nord, une Histoire très ancienne avec un lien très fort qui lie la monarchie marocaine au peuple juif du Maroc séculaire, contrairement à cette « Algérie » fille illégitime de la France coloniale, créée en 1839.Abdelouahab le sénateur reprend les poncifs éculés, racistes et antisémites de la conquête et de la domination du monde par les juifs contenus dans le pamphlet cité plus haut « il y a, au Maroc aujourd’hui un million de juifs… Ils sont installés et circulent librement dans le royaume. Ils possèdent des hôtels, des terrains » et de poursuivre dans le délire politico raciste « A la faveur des derniers accords signés entre le Maroc et Israël, on assistera à une politique de peuplement qui sera facilitée » et de déblatérer sur le pseudo grand remplacement « Cela amènera d’autres juifs qui viendront s’installer au Maroc » et toujours dans la même veine haineuse, Benzaïm déclare que les juifs se sont déjà accaparées de l’économie de ce pays et leur « objectif est de réduire les Marocains au rang d’esclaves ».À ce point, cet individu est atteint d’un syndrome que l’on appellerait l’ « algérianite », cette pathologie qui fait de cet être qu’on nomme algérien, le défenseur des causes que seul lui-même estime justes, déniant à quiconque le droit de le contredire ou de le questionner ; qu’on en juge, « Quant à ceux qui nous reprochent de commenter ce qui se passe, nous disons que cette situation nous concerne directement en tant qu’algériens. Nous avons même des compatriotes qui vivent au Maroc », il a juste oublié de souligner et de menacer, que c’est aussi valable pour la France qui héberge des algériens chez elle et qu’il est dans le droit de cette « Algérie » de s’immiscer de ses affaires intérieures et de lui dicter sa politique étrangère.

En bouffon des gangs racistes et antisémites au pouvoir à Alger, Abdelouahab s’est lâché, dans l’espoir de plaire à ses maîtres en les soutenant dans leur politique d’immixtion dans les affaires intérieures Marocaines au sujet du Sahara Marocain infesté de milices du Polisario ui seraient entraînés par ceux du Hezbollah armé par l’Iran. Il déclare que les Israéliens « cherchent la guerre et projettent de perturber toute l’Afrique du Nord. Ils lorgnent aussi les richesses des Territoires occupés du Sahara occidental (sic) ».Des manifestations des islamistes marocains, là où leurs coreligionnaires algériens, dont Abdelouahab fait partie, occupent le haut du pavé politique, social, sociétal et culturel, cet individu illusionne la chute de la monarchie « Il viendra le jour qui n’est pas très loin où le trône du Maroc tombera ». Toute sa diatribe dans ce site en ligne, faite de racisme, d’antisémitisme, en somme de haine raciale, la plaie de l’l’humanité, a porté sur un appel aux Marocains à faire chuter la monarchie.

Transi de jalousie face au développement économique du Maroc, particulièrement en Afrique de l’ouest dans les secteurs de la finance, du BTP, des mines, des télécoms, de l’agriculture etc, miroir d’une « Algérie » ruinée au bord de la banqueroute et gangrené par une éhontée haine raciale, le sénateur impuni évolue en toute sérénité dans la fange algérienne aujourd’hui isolée même sur le plan international.Dans ce pays qui se dit « défenseur des causes justes » (sic) en creux soucieux de l’éthique politique, pas un seul politicien, autorité judiciaire ou toute autre personne dite de l’ « élite » ne s’est soulevé contre ce qui est un véritable vomis de cet abject énergumène, « sénateur » patenté.Il est vrai que cette junte, ses proches, ses commis et sa clientèle, est non seulement en guerre contre les populations, de ce territoire dit algérien en particulier contre la Kabylie et les Kabyles qu’elle voue aux gémonies mais contre le Maroc, la France, Israël et les USA.

Seuls ses amis États fascistes obscurantistes iranien, syrien et turc échappent à cette folie guerrière terroriste et raciste.

CLKI – Chroniqueurs Libres de la Kabylie Indépendante

SIWEL 131200 DEC 21