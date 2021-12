MUS AKKOUCHE ET AREZKI HIDJA, APRES LA TENTATIVE DE LEURS ASSASSINATS PAR NOYADE EN HAUTE MER PAR LA MARINE, VICTIMES DE LA TORTURE DANS LA PRISON ALGERIENNE

KABYLIE (SIWEL) – Mustapha Akkouche, ce jeune militant d’exception et nouvelle figure des indépendantiste kabyles, nous a fait parvenir des témoignages accablants quant aux conditions de sa détention dans la prison coloniale algérienne de Ain-Timouchent dans l’ouest algérien, en compagnie de son frère de combat Arezki Hidja, une autre figure prometteuse de l’indépendantisme kabyle.

Pour rappel, Mus Akkouche, ce jeune qui, l’année passée, était étudiant en Master 2 en Sociologie du Travail et de l’Organisation à l’Université de Vgayet, et Président de la Coordination Universitaire MAK de la même ville, a été arrêté, avec Arezki Hidja, par la marine coloniale algérienne, en pleine mer au large de Ain-Temouchent, après délation et dénonciation de la présence de Kabyles dans la barque de fortune qui embarquait des boat-peoples algériens dans leur traversée clandestine vers l’Espagne. Lors de leurs arrestation, la marine algérienne les a d’abord jetés puis essayer de les noyer en mer, devant le regard hagard des autres boat-peoples. Tout en étant menottés, Mus et Arezki ont été reconduits directement aux bureaux des services coloniaux algériens pour un interrogatoire marathon de 2 jours, tout en restant dans leurs vêtements mouillés depuis leur immersion dans l’eau.

Le cauchemar ne s’arrête pas là. Malheureusement, pour Mus et Arezki, le supplice continue tous les jours en prison depuis leurs arrestations en subissant toutes sortes de tortures, d’humiliations, de passage à tabac et d’autres sévices. A plusieurs reprises, nos deux militants sont complétement déshabillés, dénudés, dévêtus pour être arrosés avec de l’eau, puis soumis à l’électrocution et choc électrique par le TASER. Tous ces sévices n’altèrent en rien la détermination de nos deux militants d’exception pour continuer le combat jusqu’à l’indépendance de la Kabylie. Ils l’affirment, comme ils l’ont déjà affirmé à plusieurs reprises quand ils étaient en liberté, défiant le régime colonial en dehors et en dedans, ces tortures ne font que renforcer leur détermination pour aller de l’avant et dresser le CAP, une fois pour toutes vers l’indépendance de la Kabylie.A cet effet, Mus Akkouche insiste de transmettre, à tout le peuple kabyle en général, et à tous les militants indépendantistes de la Kabylie le message suivant : » Xas Ma T-ḥevsem Tafekka, Tikti T-reṣṣa T-tekka « Ce qui veut dire littéralement : « Même si vous arrêtez le corps physiquement, l’idée de l’indépendance de la Kabylie reste enracinée et plus que jamais debout. »Chapeau Bas Mas Mus Akkouche et Mas Arezki Hidja. La Kabylie est fière de vous. Vous êtes déjà des Héros de la Kabylie. Ce témoignage accablant sera transmis aux chancelleries des pays membres de Conseil de Sécurité de l’ONU et à toutes les instances internationales. Le régime colonial algérien rendra les comptes de tous ses crimes contre l’humanité commis contre le Peuple vaillant de la Kabylie.

Celui qui ne défend pas ses droits, son identité, sa culture, sa langue, son peuple et son existence, il est mûr pour son humiliation, son esclavage et sa disparition de cette terre.

SIWEL 131820 DEC 2021