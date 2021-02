LE PRÉSIDENT DE L’ANAVAD APPELLE À UNE LIBÉRATION IMMÉDIATE DES DÉTENUS D’OPINION, CONDAMNE LES VIOLENCES POLICIÈRES ET MET EN GARDE CONTRE TOUTE VELLÉITÉ DE VIOLENCE CONTRE LA KABYLIE

ⴰⵏⴰⵠⴰⴷ ⴰⵇⵠⴰⵢⵍⵉ ⵓⵄⴺⵉⵍ

ANAVAD AQVAYLI UΣḌIL

GOUVERNEMENT PROVISOIRE KABYLE

PROVISIONAL GOVERNMENT OF KABYLIA

COMMUNIQUÉ DE LA PRÉSIDENCE DE L’ANAVAD

La commémoration du 2e anniversaire de la Révolution du Vendredi a donné lieu à des manifestations à travers lesquelles, en dehors de la Kabylie, le ton est à l’intolérance arabo-islamiste qui exclut tout espace d’existence kabyle.

Les policiers, comme au temps du sinistre Gaïd Salah, ont embarqué à Alger, des femmes en robe kabyle et des porteurs de drapeaux amazighs ou des symboles de la Jeunesse Sportive de Kabylie.

Des filles et des femmes n’ont été libérées du commissariat de Bab El Oued que très tard dans la nuit.

Le président de l’Anavad dénonce l’antikabylisme des institutions et des idéologies populistes et appelle les Kabyles à ne plus s’investir dans de faux combats. Il n’y a que l’indépendance de la Kabylie qui vaille nos sacrifices.

Le président de l’Anavad a été choqué par l’usage de la violence contre des manifestants à Alger et dénonce la tentative d’assassinat contre Rachid Nekkaz à Mostaganem. Une vingtaine de policiers l’ont passé à tabac devant la foule et l’ont laissé quasiment pour mort. Nous condamnons ce crime et assurons la victime de notre solidarité.

Ces méthodes criminelles auraient fait l’objet d’une résolution au sommet de la hiérarchie militaire. Des assassinats ciblés seraient décidés avec pour objectif de provoquer des émeutes et de justifier un nouvel État d’Exception dans les mois à venir.

Dans ce bourbier dans lequel les sponsors de Tebboune sont enlisés, d’autres scénarios sont échafaudés tel celui esquissé par la télévision algérienne officielle et qui rappelle étrangement celui qui avait conduit Walid Nekkiche à la torture fin novembre 2019. Il s’agit de trouver des boucs émissaires en les militants du MAK qu’on présenterait comme voulant user de violence.

Que chacun le sache : le MAK n’est pas violent et refuse le recours aux armes. Il défend le droit de la Kabylie à se retirer de l’Algérie, mais de manière pacifique. Le droit à un Kabexit

Le président de l’Anavad exige que tous les détenus d’opinion soient libérés immédiatement et sans condition, à commencer par Lounes Hamzi, Djamal Azaïm et Yacine Mebarki.

Vive la Kabylie libre et indépendante.

Aksel Ameziane

Porte-parole de la Présidence de l’Anavad

Exil, le 23/02/2021

SIWEL 231600 FEV 21